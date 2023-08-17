دوري 2024.. «عيناوي» بـ46%

رضا سليم (دبي)

اعتلى فريق العين قمة الترشيحات للفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم موسم 2023-2024 في نسخته الـ 49 وهي الخامسة عشرة للمحترفين، وذلك في الاستفتاء السنوي الذي أجرته «الاتحاد»، بمشاركة 100 شخصية رياضية ولاعبين حاليين وسابقين ومدربين وعدد من المحللين والإعلاميين.

وجاءت صدارة «الزعيم» العيناوي برصيد 46%، فيما جاء فريق الشارقة في الوصافة برصيد 16% وتراجع شباب الأهلي حامل اللقب للمركز الثالث برصيد 15%، فيما جاء الوحدة في المركز الرابع برصيد 11 صوتاً، وتقاسم الجزيرة والوصل المركز الخامس برصيد 6%.

وتصدر «البنفسج» القمة في الترشيحات من منطلق التحضيرات والتجهيزات والصفقات الجديدة في الموسم الجديد، حيث جدد الفريق الدماء بالاستغناء عن الأوكراني أندريه يارمولينكو والكرواتي يدفاي وكابو كانيدو واحتفظ بلاعبين هما لابا وسفيان رحيمي، وتعاقد مع عمير أتزيلي قادماً من نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، وضم المهاجم أليخاندرو روميرو «كاكو» القادم من باراجواي حتى 2026، والكوري الجنوبي بارك يونج وو، والنيجيري ربلوانو ساركي، وعودة المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا، من الإصابة، فيما كانت الصفقة الأكبر التعاقد مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، خلفاً للمدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف، وخاض الفريق معسكراً في إسبانيا، وبشكل عام بات «الزعيم» في جاهزية تامة للموسم الجديد، بعدما صعد إلى 3 نهائيات في الموسم الماضي ولم يحقق أي بطولة.

ولعل من ظواهر الاستفتاء أن 6 أندية فقط دخلت قائمة الترشيحات، فيما ابتعدت 8 أندية عن الترشيحات، ولعل ابتعاد هذه الأندية عن الترشيحات هو تأكيد من الشارع الرياضي على أن هذه الأندية تقوم بدور «هامشي» طوال الموسم، وأنها لا تملك النفس الطويل للمنافسة، فيما مال اتجاه الإعلاميين في ترشيحاتهم إلى العين، حيث صوت 12 من أصل 18 صوتاً، وتبقى هذه الترشيحات في دائرة التوقعات لما سيحدث هذا الموسم، إلا أن المنافسة بين جميع الفرق تحمل شعار «الميدان يا حميدان».

اختيارات المشاركين في الاستفتاء:

1-محمد سعيد النعيمي: العين

2-طارق الشبيبي: الشارقة

3-سالم الشامسي: العين

4-أحمد بن درويش: العين

5-أحمد الفورة: العين

6-محمد العامري: الجزيرة

7-الدكتور أحمد الشريف: العين

8-الدكتور سليم الشامسي: العين

9-أحمد خليفة حماد: العين

10-إسماعيل راشد: الشارقة

11-علي ثاني: الوحدة

12-عبدالمجيد النمر: الشارقة

13-أيمن الرمادي: العين

14-علي عمر: الشارقة

15-علي حمد: العين

16-عبدالله حسن: العين

17-أحمد سعيد: الوصل

18-سهيل العامري: الوحدة

19-مبارك بن محيروم: الوحدة

20-ناصر الزعابي: الوحدة

21-أحمد الكعبي: العين

22-منصور الحربي: الوحدة

23-أحمد قضيب الزعابي: العين

24-صالح إسماعيل: الجزيرة

25-الطارق العامري: العين

26-أحمد صالح: الجزيرة

27-حسن المرزوقي: الوحدة

28-عبدالقادر حسن: العين

29-جمعة العبدولي: العين

30-راشد عامر: العين

31-راشد عبدالرحمن: العين

32-عبدالرحمن محمد: الجزيرة

33-فهد الكسار: العين

34-محمد راشد النقبي: الشارقة

35-مبارك مسعود الحمادي: العين

36-حسن سعيد: شباب الأهلي

37-حميد فاخر: العين

38-علي إبراهيم: العين

39-نواف مبارك: الشارقة

40-عبدالله عيسى: العين

41-محمد قاسم: شباب الأهلي

42-عيسى مطر: العين

43-عبدالله أحمد: الشارقة

44-إبراهيم المهيري: شباب الأهلي

45-علي ربيع: الشارقة

46-عدنان حسين: شباب الأهلي

47-خالد عبيد: الوحدة

48-جمال بو هندي: الشارقة

49-عبدالله الشاهين: العين

50-بدر طبيب: العين

51-عبدالغني المهري: الوحدة

52-حسن إسماعيل: الشارقة

53-عارف شلنك: العين

54-محمد التيمومي: العين

55-أحمد ضياء: الشارقة

56-عبدالله علي: الجزيرة

57-علي مسري: العين

58-هيثم عبيد: العين

59-كارتابيا: شباب الأهلي

60-جانيف: شباب الأهلي

61-يوري سيزار: شباب الأهلي

62-بالا: شباب الأهلي

63-لابا: العين

64-سفيان رحيمي: العين

65-بارك يونج: العين

66-مروان الحل: الوصل

67-عيسى علي: الوصل

68-نيكولاس خيمينيز: الوصل

69-أليكسيس بيريز: الوصل

70-محمد حسين: العين

71-علي الحوسني: الوحدة

72-علي مدن: الوصل

73-وليد أزارو: شباب الأهلي

74-محمد إسماعيل: شباب الأهلي

75-عبدالعزيز العنبري: الشارقة

76-سليمان النقبي: الشارقة

77-حمدان ناصر: شباب الأهلي

78-محمد النقبي: الشارقة

79-محمد الزعابي: العين

80-عبدالسلام محمد: شباب الأهلي

81-فيليب كيش: شباب الأهلي

82-سلطان عادل: شباب الأهلي

83-محمد الجوكر: العين

84-أحمد الحوري: العين

85-أحمد سلطان: الشارقة

86-مشعل القحطاني: العين

87-معن خليل: العين

88-محمد الحتو: العين

89-زكريا مستوي: الشارقة

90-وليد فاروق: العين

91-حسن حبيب: العين

92-حسن الجسمي: العين

93-أحمد ممدوح: العين

94-أحمد أبو الشايب: الوحدة

95-رفعت بحيري: العين

96-عدنان حمد: شباب الأهلي

97-علي الزعابي: الوحدة

98-عمران محمد: الجزيرة

99-راشد الزعابي: العين

100-محمد البادع: العين



