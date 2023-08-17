نوير «إيجابي جداً»!



ميونيخ (أ ف ب)

قال توماس توخل، مدرب بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، إنه يأمل في أن يعاود قائد الفريق مانويل نوير التمارين في الأسابيع المقبلة، معتبراً أن تطور إصابة حارس المرمى كان إيجابياً للغاية، بعد خضوعه لجراحة قبل 20 يوماً.

خضع نوير «37 عاماً» الذي تعرض لكسر في الجزء السفلي من ساقه اليمنى في بداية ديسمبر خلال ممارسته رياضة التزلج، لعملية إعادة تأهيل مخطط لها، وفقاً لما صرّح به البايرن في 30 يوليو لإزالة قطعة معدنية.

قال توخل، خلال مؤتمر صحفي عشية حلول البايرن ضيفاً على فيردر بريمن في مستهل منافسات الدوري «العملية لمانويل نوير إيجابية للغاية، انخفضت التوقعات بشأن عودته إلى التدريب الجماعي، ما رأيته في الأيام الأخيرة من (مانو) كان مثيراً للإعجاب».

وتابع «نتمنى أن يعود إلى التمارين الجماعية مرة أخرى في الأسابيع المقبلة».

وفي غياب نوير، يبحث النادي البافاري عن حارس مرمى ثانٍ، إلى جانب سفين أولريش الرقم 2 الأبدي في البايرن منذ عام 2015، علماً أن بطل ألمانيا للموسم الحادي عشر توالياً سمح للحارس السويسري يان سومر الذي انتقل من بوروسيا مونشنجلادباخ للحلول بدلاً من نوير بين الخشبات الثلاث في الموسم الماضي، بالرحيل إلى إنتر الإيطالي من دون إيجاد بديل له.

قال توخل، من دون تحديد ما إذا كان الحارس الذي يبحث عنه البايرن سيكون أساسياً أم بديلاً لنظيره أولريش «نريد أن نحافظ على قدرتنا للمنافسة على مستوى عال، مع (أولي) فقط، لا يمكننا ضمان ذلك، ولهذا السبب نتطلع إلى التعاقد مع حارس مرمى».