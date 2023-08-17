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«ياباني» يقترب من ليفربول

«ياباني» يقترب من ليفربول
17 أغسطس 2023 20:25


ميونيخ (أ ف ب) 

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يغادر لاعب الوسط المدافع الدولي الياباني واتارو إندو فريقه شتوتجارت الألماني لكرة القدم للانضمام إلى ليفربول الإنجليزي، حسب ما أفاد مدرب النادي الألماني سيباستيان هونيس.
ولم يتم تحديد قيمة العقد، إلا أن الصحافة الألمانية أشارت إلى أن الصفقة بلغت قرابة 22 مليون دولار، علماً أن عقد إندو مع شتوتجارت ينتهي عام 2024.
قال هونيس في مؤتمر صحفي عقده قبل لقاء فريقه أمام بوخوم في المرحلة الأولى من الدوري «تم تحرير واتارو إندو من النادي لكي يتمكن من إجراء مفاوضات، سافر إلى إنجلترا للخضوع للزيارة الطبية ولم يتدرب هذا الصباح».
وتابع «في سن الثلاثين، لديه الآن إمكانية الانتقال إلى ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه حلم بالنسبة له».
وأكد هونيس إنه «غير سعيد» بخسارة «لاعب مهم للغاية»، موضحاً أن «الحزمة المالية جيدة من وجهة نظر النادي، سنفتقده».
وصل إندو إلى شتوتجارت عام 2019 وفرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق، دافع عن قميص منتخب بلاده خلال 50 مباراة دولية، وأسهم في وصوله إلى ثمن نهائي مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.
ويسعى ليفربول للتعاقد مع لاعب وسط مدافع لتعويض رحيل قائده جوردان هندرسون والبرازيلي فابينيو إلى السعودية.

شتوتجارت
ليفربول
السعودية
فابينيو
جوردان هندرسون
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