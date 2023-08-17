الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»



رضا سليم (دبي)



خسر الجزيرة أمام مضر السعودي 22-30، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد في نسختها الـ 38، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالسعودية، والتي يستضيفها نادي الهدى السعودي بالقطيف، وتستمر إلى 27 أغسطس الجاري، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السعودي 12-10، وهي الخسارة الثانية على التوالي للجزيرة، بعدما خسر أمام الكويت الكويتي في الجولة الأولى 23-26، ويحصل الفريق على راحة لمدة يومين على أن يعود أمام الحشد العراقي يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل.