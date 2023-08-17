الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين



دبي (الاتحاد)



وقع الوصل اتفاقية تعاون مع مستشفى التداوي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة تجمع بين الرياضة والصحة، وذلك في استاد زعبيل بدبي.

شهد مراسم التوقيع عبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي بالإنابة لنادي الوصل، ومروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إلى جانب حضور مروان صالح الحل مدير المكتب الإعلامي في الوصل، ومجموعة من الأطباء والمتخصصين والكوادر الإدارية.

وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتقديم الدعم والمساندة والرعاية الصحية المثالية من الكوادر الطبية المتخصصة للمستشفى إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في النادي.

وأكد عبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل بالإنابة، أن الوصل يسعى دوماً إلى تنويع وتقوية الروابط مع الشركاء الاستراتيجيين خدمة هذا الصرح الرياضي الوطني العريق، وأن وجود شريك وطني طبي مثل مستشفى تداوي معنا خلال الموسم الجديد، يمنحنا دفعة مهمة لتعزيز الاستعداد الجيد للموسم، والمحافظة على صحة وسلامة لاعبينا ومنتسبي النادي، وقدم الشامسي شكره وتقديره إلى ما يقدمه المستشفى من خدمات صحية ولوجستية إلى النادي.

وقال مروان حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، إن الوصل هو مؤسسة وطنية رياضية عريقة، تسهم في رعاية واحتضان أبناء وبنات الوطن، وبدورنا كمؤسسة وطنية طبية إماراتية نفخر بتقديم الخدمات الطبية اللازمة إلى لاعبي النادي بمختلف فئاتهم وفرقهم، ونسهم بشكل كبير في رفع المستوى الصحي والتثقيفي لديهم من خلال تفعيل بنود هذه الاتفاقية التي تم توقيعها.

وأضاف: سعداء بأن نكون جزءاً مهماً في أي إنجاز رياضي يسهم في تعزيز مكانة نادي الوصل بشكل خاص، ودبي بشكل عام على الخريطة الرياضية المحلية والعالمية.