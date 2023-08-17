14 أمسية في الموسم الجديد لسباقات الخيول بمضمار ميدان



(دبي) الاتحاد



أعلن نادي دبي لسباق الخيل البرنامج الكامل لسباقات الخيل في مضمار ميدان لموسم 2023 – 2024، الذي ينطلق يوم الجمعة 10 نوفمبر ويبلغ ذروته يوم الجمعة 8 مارس 2024، ويتألف الموسم في حُلته الجديدة من 14 أمسية للسباقات يعقبها انطلاق العُرس العالمي، أمسية كأس دبي العالمي بجوائزها البالغة 30.5 مليون دولار في 30 مارس المقبل.

وكان نادي دبي لسباق الخيل قد رفع قيمة الجوائز المالية للموسم بنسبة 27% مقارنة بموسم 2022 – 2023، وشمل ذلك رفع الحد الأدنى للجوائز المالية للشوط الواحد ليصبح 165,000 درهم.

تبدأ إثارة السباقات الكبرى بتدشين حفل سباق (فيستيف فرايداي) يوم الجمعة 22 ديسمبر والذي يشهد ستة سباقات مصنفة رفيعة يتقدمها سباق الفئة الثانية بطولة اَل مكتوم للميل بجائزته البالغة مليون درهم.

فيما يشهد يوم الجمعة 26 يناير واحدة من أكبر أمسيات السباقات في الشرق الأوسط، حفل مهرجان (فاشون فرايداي) أو حفل سباق يوم الأناقة الذي سينظم خلاله عروضاً مثيرة للأزياء والموضة على هامش تلك الأمسية التي ستتضمن تسعة أشواط مصنفة رفيعة يتصدرها سباق الفئة الأولى، بطولة اَل مكتوم للتحدي بجائزته المالية الكبيرة البالغة 3.68 مليون درهم، ودائماً ما كان هذا السباق بمثابة الجولة التحضيرية لكأس دبي العالمي وفاز الكثيرون من أبطالة بالكأس الغالية، كما تتضمن الأمسية أيضاً سباق الفئة الأولى على الأرضية العُشبية، بطولة جبل حتا، بجائزته المالية البالغة 1.85 مليون درهم.

تحتفظ أمسية (سوبر ساترداي) كمناسبة اجتماعية مميزة بمسماها وموقعها في روزنامة السباقات يوم السبت الموافق 2 مارس وتتضمن أشواطها سباق الفئة الثانية بطولة آل مكتوم كلاسيك، والسباق الذي تم ترفيعه مؤخراً إلى الفئة الثالثة، بطولة رأس الخور، إضافة إلى بطولة سباق جميرا كلاسيك (قوائم) الذي توجت به هذا العام المهرة الرائعة «موج» قبل أن تمضي لتقتنص لقب الـ1000 غينيز الكلاسيكي البريطاني العريق.

بهذه المناسبة، صرح اللواء د. محمد عيسى العظب، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل قائلاً: «يسعدنا الكشف عن التفاصيل الكاملة لبرنامج موسم سباقات نادي دبي لسباق الخيل في مضمار ميدان نتطلع من خلاله إلى موسم حافل بالإثارة، حيث يمتاز البرنامج بالتنوع ويلبي متطلبات كل شرائح الخيول، العربية منها والمهجنة الأصيلة، ونأمل أن تسهم الجوائز المالية المتميزة والمرافق عالمية الطراز التي نوفرها في مواصلة استقطاب نخبة هذه الرياضة إلى دبي».