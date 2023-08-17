الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشحي يتألق في «دولية تونس»

الشحي يتألق في «دولية تونس»
17 أغسطس 2023 21:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبوظبي
الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد


تألق حمد الشحي، سباح نادي الحمرية والمنتخب، في بطولة تونس الدولية التي أقيمت خلال معسكر إعداده، بإيفاد من مجلس الشارقة الرياضي، لمتابعته وتجهيزه للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل، بمرافقة المدرب أحمد جمال الدين، حيث حقق المركز الأول في سباق 50 متراً حرة مسجلاً 26.26 ثانية، والمركز الثاني في سباق 100 متر حرة «57.61 ثانية»، والمركز الأول على مواليد 2009، ويعتبر الشحي من السباحين الواعدين لفئة 14 عاماً، ويحمل الرقم القياسي للدولة في 50 متراً.
وأعرب نبيل محمد عاشور، المكلف بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالنتائج التي حققها الشحي، مشيراً إلى أن البطولة الدولية أقيمت بمشاركة أكثر من 600 سباحاً هم أفضل السباحين على مستوى العالم من الإمارات والسعودية وقطر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وفرنسا، وبرهنت النتائج على نجاح المعسكر، مشيداً بالتزام وحماس السباح الشحي الذي ينتظره مستقبل واعد في عالم السباحة، مؤكداً أنه بتوجيهات عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، تتواصل رعايته للسباح للمحافظة على مستواه من خلال المعسكرات التدريبية والبطولات الدولية، وكذلك إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومتابعتها للمواهب الواعدة.

الإمارات
الشارقة
أبوظبي
الحمرية
السباحة
تونس
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
الرياضي
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
اليوم 12:00
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
الإمارات
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
اليوم 11:59
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
الرياضي
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©