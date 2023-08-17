الشحي يتألق في «دولية تونس»



الشارقة (الاتحاد)



تألق حمد الشحي، سباح نادي الحمرية والمنتخب، في بطولة تونس الدولية التي أقيمت خلال معسكر إعداده، بإيفاد من مجلس الشارقة الرياضي، لمتابعته وتجهيزه للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام في أبوظبي خلال أكتوبر المقبل، بمرافقة المدرب أحمد جمال الدين، حيث حقق المركز الأول في سباق 50 متراً حرة مسجلاً 26.26 ثانية، والمركز الثاني في سباق 100 متر حرة «57.61 ثانية»، والمركز الأول على مواليد 2009، ويعتبر الشحي من السباحين الواعدين لفئة 14 عاماً، ويحمل الرقم القياسي للدولة في 50 متراً.

وأعرب نبيل محمد عاشور، المكلف بمهام أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بالنتائج التي حققها الشحي، مشيراً إلى أن البطولة الدولية أقيمت بمشاركة أكثر من 600 سباحاً هم أفضل السباحين على مستوى العالم من الإمارات والسعودية وقطر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا وفرنسا، وبرهنت النتائج على نجاح المعسكر، مشيداً بالتزام وحماس السباح الشحي الذي ينتظره مستقبل واعد في عالم السباحة، مؤكداً أنه بتوجيهات عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس، تتواصل رعايته للسباح للمحافظة على مستواه من خلال المعسكرات التدريبية والبطولات الدولية، وكذلك إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومتابعتها للمواهب الواعدة.