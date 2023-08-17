المرشحون الثلاثة لجائزة الأفضل في أوروبا



باريس (أ ف ب)



اختير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إرلينج هالاند، والبلجيكي كيفن دي بروين، ضمن قائمة نهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب كرة قدم من قبل الاتحاد الأوروبي «اليويفا» لموسم 2022-2023، بحسب ما أعلن الأخير.

وبعد تصويت من قبل مدربي الأندية المشاركة الموسم الماضي في دور المجموعات للبطولات الأوروبية الثلاث «دوري الأبطال، يوروبا ليج، كونفرنس ليج»، مدربي المنتخبات الـ55 المنضوية تحت لواء «اليويفا»، بالإضافة إلى لجنة من الصحافيين الأوروبيين، اختير اللاعبون الثلاثة. وتعيّن على كل مصوّت اختيار ثلاثة لاعبين من ضمن لائحة مؤلفة من عشرة.

ويُكشف عن الفائز في 31 أغسطس في موناكو، على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ولمع هالاند ودي بروين في الموسم الاستثنائي لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا وحامل لقب الكأس المحلية، وأخيراً السوبر الأوروبية.

أما ميسي «36 عاماً»، المنتقل هذا الصيف من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأميركي، فقاد الأرجنتين إلى إحراز لقبها الثالث في كأس العالم 2022، على حساب فرنسا بركلات الترجيح، فأحرز أفضل لاعب في العالم سبع مرات اللقب الوحيد الذي كان ينقصه.

ولدى المدربين، اختير الإسباني بيب جوارديولا مدرب سيتي، الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الإنتر وصيف بطل أوروبا ومواطنه لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي إلى لقب الدوري المحلي بعد انتظار ثلاثة عقود.