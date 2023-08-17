مبابي بين «الشك» و«الشفافية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يعد يتبقى إلا أقل من أسبوعين على غلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتواصل الأندية المختلفة تدعيم صفوفها بنجوم جدد، والاستغناء عن آخرين، وهناك بعض الملفات الساخنة ما زالت مفتوحة.

رغم ما قد يبدو للعيان أنه تم تسويتها تماماً، ما يجعل الأيام الأخيرة من «الميركاتو» تحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

وتواصل الأندية السعودية نشاطها على نطاق واسع، بإغراء أكبر عدد من نجوم الكرة العالمية باللعب في الدوري السعودي، والهدف المعلن هو تحويل هذا الدوري إلى أحد أهم دوريات كرة القدم في العالم.

ومن بين أهم الملفات في «الميركاتو» حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي رغم عودته للتدريبات مع ناديه باريس سان جيرمان، إلا أنه لم يحسم بعد أمره بالنسبة لريال مدريد الإسباني الذي سبق أن وعده بالانتقال إلى صفوفه في الموسم الماضي، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، واستمر مع «الباريسي»، وأكثر ما يخشاه المدريديون أن يكرر مبابي نفس السيناريو هذا العام.

ولكن «فتى بوندي المدلل» يؤكد هذه المرة، أنه سينتقل إلى ريال مدريد في «صيف 2024».

وذكر موقع جول العالمي أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، يريد بالفعل اللعب لريال مدريد، مثلما يريده النادي الإسباني، ولكن لا أحد يعرف على وجه التحديد متى يغادر مبابي العاصمة الفرنسية إلى العاصمة الإسبانية.

وقال الموقع إن غموض موقف مبابي لم يُفقد «الريال» الأمل في مجيئه، بل إنه متفائل تماماً بأن المطاف سينتهي به إلى «السانتياجو برنابيو»، سواء في هذا الصيف أو الصيف المقبل.

واتفق صحفيو برنامج «التشيرينجيتو» الإسباني الشهير، مع «جول» في أن مبابي لن يجرؤ على «خيانة» ريال مدريد مرة أخرى، وإنما قرر بالفعل الانضمام إلى «الملكي» في «صيف 2024»، حراً من أي تعاقد.

وكشف البرنامج النقاب عن أون مبابي قال للمقربين منه إنه سيبقى في سان جيرمان هذا العام. ولكنه في 2024، لن يلعب إلا لريال مدريد.

وكان مبابي أُبعد من التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، بسبب رفضه تفعيل بند السنة الإضافية في عقده، ثم تمت إعادته بعد جلسة مع ناصر الخليفي رئيس النادي، ولويس كامبوس المدير الرياضي، من دون الكشف عن أي إيضاح يتعلق بمستقبله، ما أدى إلى «زرع الشكوك» داخل النادي الفرنسي نفسه.