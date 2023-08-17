«المواي تاي» يختتم معسكره التدريبي استعداداً لـ «عربية ليبيا»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب معسكره التدريبي، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي ستقام خلال الفترة 23 -26 أغسطس الجاري في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي بالتعاون مع الاتحاد الليبي للعبة.

وكان منتخبنا الشبابي قد دخل في معسكر تدريبي بمقر الاتحاد تحت إشراف الجهاز الفني الذي يضم عمر النعيمي المدير الفني والمدرب سانيت سامات، حيث أستمر المعسكر لأكثر من شهر، شهد خلالها تطبيق برنامج تدريبي مكثف عمل على رفع مستويات وجاهزية اللاعبين لأعلى المراحل وأسهم بتطوير المهارات والخبرات والجوانب المعنوية والنفسية، تمهيدا لخوض نزالات البطولة العربية التي ستشهد تنافس محتدم بين لاعبي المنتخبات العربية المشاركة، خصوصا وأن البطولة تقام ضمن برامج وأجندة مسابقات الاتحاد العربي للمواي تاي لرفد المنتخبات المشاركة بمسابقة مهمة تمثل محطة إعدادية قبل المشاركة في بطولة العالم للمواي تاي للشباب في تركيا نهاية سبتمبر المقبل.

ومن المؤمل أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي للشباب فجر يوم الأحد متوجها إلى طرابلس عبر مطار أبوظبي الدولي، حيث يشارك منتخبنا الوطني في منافسات 3 فئات عمرية في البطولة بواقع 4 أوزان ضمن فئة 12-13 سنة، و5 أوزان في فئة 14-15 سنة،فيما تشهد فئة 16- 17 سنة تواجد لمشاركة واحدة، في حين يبلغ مجموع المشاركين للاعبي منتخبنا الوطني في البطولة 10 أوزان بداية من الوزن الخفيف ولغاية الوزن المتوسط 71 كجم.

وتأتي منافسات البطولة العربية للمواي تاي في إطار خطط وبرامج الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج واهتمامه الكبير لتقديم المبادرات والمسابقات المهمة للاتحادات الوطنية من أجل تعزيز نجاحات قاعدة رياضة المواي تاي على الصعيد العربي ودعم مسيرتها بتجارب مهمة تمهيدا لمشاركة المنتخبات العربية في بطولة العالم للشباب للمواي التي ستقام في تركيا سبتمبر المقبل.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية مقسمين على 3 فئات عمرية ضمن منافسات البطولة، وتضم قائمة المنتخبات المشاركة:«ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس»، كما ستشهد إشراف تحكيمي من قبل 40 حكما في إدارة نزالات البطولة.

ومن المؤمل وصول وفود المنتخبات العربية المشاركة إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة 20-21 أغسطس الجاري، ومن ثم تقام عمليات الميزان والفحص الطبي والمؤتمر الفني والصحفي بتاريخ 22 أغسطس، في حين تنطلق نزالات البطولة في القاعة الرياضية الكبرى بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس بتاريخ 23 أغسطس وتختتم منافساتها بتاريخ 26، فيما ستغادر الوفود بتاريخ 27 أغسطس الجاري.