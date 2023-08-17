«صيف خافت» في «الكالشيو»!



ميلانو (أ ف ب)

يعود الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى الواجهة «السبت»، مع انطلاق الموسم الجديد، وسط سباق قد يكون ضيقاً على اللقب، بعد موسم هيمن فيه نابولي بشكل كبير وسوق انتقالات صيفي خافت لدى معظم الأندية الكبرى.

وتُسلّط وكالة «فرانس برس» الضوء على أبرز 5 تعاقدات جديدة أبرمتها أندية الدرجة الأولى «سيري أ» لموسم 2023-2024:

ماركوس تورام «إنتر»

يسير تورام على خطى والده في الانتقال إلى إيطاليا ويحمل مسؤولية هجومية كبرى على كتفيه، بعد انضمامه الى وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وذلك في صفقة حرّة الشهر الماضي.

وُلد اللاعب البالغ «26 عاماً» في بارما، حيث لعب والده وأسطورة فرنسا ليليان لمدة خمسة مواسم، وفاز آنذاك بكأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا في عام 1999، ضمن تشكيلة مدجّجة بالنجوم ومن ابرزهم الحارس الأسطوري المعتزل أخيراً جانلويجي بوفون وفابيو كانافارو.

ومع رحيل البوسني إدين دجيكو والبلجيكي روميلو لوكاكو هذا الصيف، سيتنافس تورام - الذي سجل 16 هدفاً مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الموسم الماضي - مع النمساوي ماركو أرناوتوفيتش لحجز مكان إلى جانب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في مركز الهجوم.

كريستيان بوليسيتش «ميلان»

سيكون لنجم المنتخب الأميركي، بوليسيتش، بعض الوجوه المألوفة من فريقه القديم تشيلسي الإنجليزي في ميلان، حيث انضم إلى فيكايو توموري والفرنسي أوليفييه جيرو والإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك في نادٍ يعيد صياغة نفسه.

أقيل، أحد رموز النادي باولو مالديني، إلى جانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا في يونيو، وتسنى للفريق اللومباردي إبرام سلسلة تعاقدات على خلفية صفقة بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل الإنجليزي.

يتنافس بوليسيتش مع النيجيري صامويل تشوكويزي لشغل مركز الجناح الأيمن في «الروسونيري»، مع وجود نجم الفريق البرتغالي رافايل لياو على الجهة اليسرى، فيما سيكون المهاجم المخضرم جيرو في قيادة الهجوم.

ماتيو ريتيجي «جنوى»

حقق ريتيجي بداية سريعة في جنوى العائد الى دوري النخبة «سيري آ» بعد انتقاله من بوكا جونيورز الأرجنتيني الشهر الماضي، وحقق هدفين في الفوز المثير ضمن منافسات كأس إيطاليا على مودينا 4-3.

سيخوض اللاعب المولود في الأرجنتين أول مباراة له في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا «السبت» في محاولة لحجز مكانه مهاجماً أساسياً في منتخب إيطاليا.

وسجّل اللاعب البالغ «24 عاماً» هدفين أمام إنجلترا ومالطا، في أول ثلاث مباريات له مع أتزوري بعدما اختار تمثيل إيطاليا قبل بضعة أشهر، ويهدف إلى الاحتفاظ بمكانه في بطولة كأس أوروبا 2024 الصيف المقبل.

روبن لوفتوس تشيك «ميلان»

لاعب آخر من تشيلسي اختار ميلان لإعادة إحياء مسيرته، إذ انتقل الدولي الإنجليزي لوفتوس-تشيك إلى سان سيرو لتعويض رحيل تونالي ويهدف إلى أن يطلع بدور اكبر بعد سنوات على الهامش في النادي اللندني.

شق لوفتوس-تشيك طريقه الى الفريق الأول في تشيلسي من أكاديمية النادي في عام 2014، ولكن على الرغم من قدراته البدنية والفنية، إلا أنه لم يصبح أبداً عنصراً أساسياً في نادي طفولته.

وهو الآن يسير على خطى توموري، خريج أكاديمية «البلوز»، حيث سينال دوراً أساسياً في أحد أعرق أندية أوروبا، حيث بلغ ميلان نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه كان بعيدًا عن مستواه الذي خوله الفوز بلقب الدوري في موسم 2021-2022.

ناتان «نابولي»

مع الاتجاه الأغلب لتمديد عقد النجمين النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي خفيشا كفاراتسخيليا اللذين لعبا دوراً رئيسياً في فوز نابولي بلقب الدوري، كانت مشكلة نابولي الأكبر هي العثور على بديل للمدافع الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، بعد رحيل الأخير إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وانضم البرازيلي ناتان إلى الفريق الجنوبي قادماً من ريد بول براجانتينو البرازيلي، وسيكون ابن الـ 22 عاماً أمام تحدي ملء فراغ كيم المحبوب لدى جماهير نابولي بعد تألقه الموسم الماضي.