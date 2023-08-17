نهيان بن مبارك يقص شريط مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

مصطفى الديب (أبوظبي)



افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش النسخة التاسعة والعشرين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بفندق راديسون بلو على كورنيش العاصمة أبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

حضر الافتتاح الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وحسين الخوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج وعدد من الشخصيات الرياضية.

ويقام المهرجان تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ورحب حسين عبد الله الخوري بالضيوف في كلمة الافتتاح، حيث أشاد بالدعم المستمر من جانب القيادة الرشيدة للرياضة والرياضين ولكافة الفعاليات التي تقام على أرض الدولة.



ووجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعمه للمهرجان وتوفير كافة متطلبات النجاح، وقال: سعادتنا لا توصف باستمرار الحدث للنسخة التاسعة والعشرين والحجم القياسي للمشاركة يعكس مدى أهمية البطولة بالنسبة لعشاق اللعبة على مستوى العالم.

يشارك في المنافسات هذا العام 1650 لاعباً ولاعبة من 68 دولة، وهو رقم قياسي حيث يعد الأعلى من حيث المشاركة منذ خروج الحدث إلى النور.

ويضم المهرجان 14 فعالية شطرنجية مختلفة راعت اللجنة المنظمة فيها المستوى الفني والعمري للمشاركين واستقطب أكثر من 500 مشارك من خارج الدولة قدموا للمنافسة في بطولات المهرجان.

وتعد بطولة أبوظبي الدولية للأساتذة هي البطولة الرئيسية في المهرجان ويشارك بها نخبة من لاعبي الصف الأول في العالم بمجموع 146 لاعباً منهم 142 لاعباً من خارج الدولة.



ويعد الروسي فلاديسلاف ارتيمييف أبرز الأساتذة المشاركين وهو المصنف الأول في المهرجان، وسبق وأن توج بقب بطولة أوربا في الشطرنج وبطولة العالم للشباب مرتين، وكذلك الإسباني ديفيد جوجارور والروسي كسيم ماتلاكوف بطل العالم للشباب السابق، والسلوفيني فلاديمير فيدوسيف المصنف الرابع وبطلنا سالم عبد الرحمن المصنف خامساً.

ويشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات من الجنسين في كافة الفئات السنية من الجنسين يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني الحاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال ولقب كأس رئيس الدولة للشطرنج لعام 2022.

وقررت اللجنة المنظمة تقسيم البطولة المفتوحة إلى بطولتين البطولة المفتوحة «آ» ويسارك فيها 158 لاعبا ممن يقل تصنيفهم الدولي عن 2300 نقطة والبطولة المفتوحة ( ب ) ويشارك فيها 321 لاعبا ممن تصنيفهم الدولي يقل عن 2000 نقطة حسب شروط المشاركة ويشارك بهذه البطولة نخبة من الناشئين من دولة الإمارات و الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى حوالي 120 لاعبا من خارج الدولة.

وهناك بطولة الناشئين تحت 16 سنة التي يشارك فيها 289 لاعبا، وبطولة الشطرنج الخاطف بمشاركة 227 لاعبا، وبطولة الشطرنج الخاطف للناشئين وبطولة الشطرنج العائلي ويشارك فيها 55 عائلة، وكذلك يتضمن الحدث منافسات بطولة المخضرمين فوق 55 سنة وبطولة الجاليات أخيرا بطولتي الأكاديميات والشطرنج الاستعراضي.