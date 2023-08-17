ديوكوفيتش يستمتع بـ «العودة الخالية»!



واشنطن ( رويترز)

تحرر نوفاك ديوكوفيتش من الضغوط، خلال عودته إلى الملاعب الأميركية، بعد غياب عامين، حيث اضطر منافسه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا للانسحاب من الدور الثاني لبطولة سينسناتي للتنس، عقب تقدم اللاعب الصربي 6-4 في المجموعة الأولى.

ولم ينافس ديوكوفيتش في الولايات المتحدة منذ نهائي أميركا المفتوحة 2021، بعد منعه من دخول البلاد، لعدم التطعيم ضد «كوفيد-19».

وكان بعيداً عن مستواه المعروف، خلال 46 دقيقة من المواجهة، بينما طلب دافيدوفيتش العلاج خارج الملعب، بسبب مشكلة بالظهر أثناء تأخره 3-4، وبدا متأثراً عند العودة للعب، وتعرض إرساله للكسر.

لكن إيقاع ديوكوفيتش كان بطيئاً، وافتقد الدقة والتركيز في بعض الأحيان، ورغم ذلك نجح اللاعب الحاصل على 23 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى في حسم المجموعة الأولى بضربة أمامية.

وفي الشوط الأول بالمجموعة الثانية، تفاقمت مشكلة الظهر، ليتقدم فوكينا نحو الشبكة، بعد وقت قصير لمصافحة ديوكوفيتش وإعلان انسحابه.

وقال ديوكوفيتش «من الرائع بالنسبة لي العودة للملعب هنا، والفوز بمباراة، لكن مشاعري مختلطة بسبب الطريقة التي انتهت بها المباراة».

وأضاف «أتمنى أن أتمكن من البناء على مستواي، والتطور يوماً بعد يوم خلال البطولة ورفع مستواي».

وفي الدور المقبل يلتقي ديوكوفيتش مع جايل مونفيس الذي هزم أليكس دي مينو بمجموعتين متتاليتين.

وتابع ديوكوفيتش الذي انتصر في 18 مواجهة أمام الفرنسي مونفيس، ولم يخسر أبداً «إنه شخص رائع وأكن له الكثير من الاحترام، يجلب الكثير من المتعة والتسلية للجماهير، وهو من أكثر اللاعبين جاذبية في آخر عقدين ويلعب الآن أفضل من أي وقت مضى».

وربما يصطدم ديوكوفيتش لاحقاً بالمصنف الأول عالميا كارلوس ألكاراز الذي تغلب عليه في نهائي ويمبلدون الشهر الماضي.

وفجر الصربي دوسان لايوفيتش المصنف 66 عالمياً مفاجأة بالفوز على يانيك سينر المصنف السادس عالميا 6-4 و7-6 ليتأهل للدور الثالث.

وفشل الإيطالي سينر، الفائز بلقب تورونتو للأساتذة من فئة 1000 نقطة قبل أيام، في الحفاظ على الزخم، فيما تأهل لايوفيتش لمواجهة الأميركي تيلور فريتز.