«نمر» يطارد لقب «كأس الوثبة»



عصام السيد (دبي)



يستضيف مضمار «لا تست دو بوش» الفرنسي، عصر الجمعة، جولة جديدة من سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، على لقب جائزة آكا للخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فقط، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويبحث المهر «نمر» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن اللقب بإشراف المدرب دايمين فاتريجانت، وقيادة فابريس فيرون، وحقق ابن «جلود الخالدية» الفوز مرة واحدة، وحل في المركز الثاني في آخر مشاركة، وهو مرشح قوي للفوز.

وينافس على اللقب «حشمة» لسالمين عبد الله الجابر، وقيادة جاري سانشيز، و«دولون» لهيف محمد القحطاني، بقيادة جان برينارد إيجوم، وكلاهما بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث بيرنارد.

وهناك «جامايكا دو بوزلس» أمارسيل ميزي، بإشراف أي ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«جوي دو مونتجو» لمدام ثري لومير، بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل.

وفي الحفل نفسه، تخوض خيول الإمارات التحدي في سباق بري دجورمان لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 18 ألف يورو، والذي تشارك فيه 12 من الخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويمثل خيول الإمارات «راشدان» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أنطوني كراستوس، وحل المهر المنحدر من نسل «مهاب» في المركز الثالث في مشاركته الوحيدة.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً ممثلي إسطبلات الأصايل في فرنسا، وهما «مكنون» بقيادة فالنتين سيجوي، و«زلزال» بقيادة ماتياس لورين، وكلاهما بإشراف فرانسوا روهات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.