«السيتي» يريد 30 مليون دولار للاستغناء عن لابورت للنصر



الرياض (د ب أ)



قدمت إدارة شركة نادي النصر السعودي لكرة القدم عرضاً رسمياً إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل شراء عقد المدافع الإسباني إيميريك لابورت «29 عاماً»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطبقاً لمصادر صحيفة «الرياضية» السعودية، تضمّن العرض النصراوي شراء العقد مقابل 20 مليون دولار، لكن النادي الإنجليزي طلب 30 مليوناً من أجل الموافقة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر يسعى لحسم الصفقة قبل نهاية الأسبوع الجاري، إذ ما زالت المفاوضات مستمرة مع اللاعب، الذي وصل العرض المقدم له إلى نحو 45 مليون دولار في عقد يمتد لـ 3 أعوام، بواقع 15 مليون دولار سنوياً.

وكان لابورت انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من أتلتيك بلباو في يناير 2018، وأصبح عنصراً أساسياً في الفريق، وتُوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات تحت قيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية ثلاث مرات، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.