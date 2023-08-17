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الرياضي

الإخفاق يطيح رأس أندونوفسكي

الإخفاق يطيح رأس أندونوفسكي
17 أغسطس 2023 11:57

 ميامي (أ ف ب)

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قدّم فلاتكو أندونوفسكي استقالته من تدريب المنتخب الأميركي للسيدات، بعد إخفاقه في الاحتفاظ بلقبه ومشواره العادي في مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 في كرة القدم.
وقالت المصادر إن أندونوفسكي «46 عاماً» قدّم استقالته، بعد توصله إلى اتفاق مع الاتحاد المحلي للانفصال، وأقصيت الولايات المتحدة من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام السويد، في أسوأ نتيجة لها في كأس العالم.
أحرزت الأميركيات قبل ذلك لقبي 2015 و2019 بقيادة جيل إليس.
استلم أندونوفسكي، المولود في مقدونيا الشمالية، المنتخب الأميركي في أكتوبر 2019، بعدما صنع لنفسه اسماً في الدوري الأميركي للسيدات، ومن المرجّح أن يقوم أندونوفسكي بتجربة تدريبية خارج البلاد.
تحت إشرافه، أحرزت الولايات المتحدة برونزية أولمبياد طوكيو، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام كندا التي أحرزت الذهبية لاحقاً.
وقال موقع «ذي أثلتيك» إن تويلا كيلجور، المدرّبة المساعدة، ستتولى الإشراف موقتاً على المنتخب الأميركي، ولم يردّ متحدث باسم الاتحاد الأميركي على طلب للتعليق.
وشارك المنتخب الأميركي في المونديال الذي يختتم الأحد بمباراة نهائية بين إسبانيا وإنجلترا، على وقع تكهنات أن يصبح أول منتخب في التاريخ يحرز اللقب ثلاث مرات توالياً لدى الرجال أو السيدات.
بعد فوز افتتاحي غير مقنع على فيتنام 3-0، تعادل مع هولندا 1-1 قبل التأهل بشق النفس إثر تعادل مع البرتغال 0-0.
أثار احتفال الفريق الراقص بعد التأهل انتقادات من قبل بعض المحللين، من بينهم قائدة المنتخب السابقة كارلي لويد.
وفيما تحسّن مستواهن أمام السويد، لم ينجحن في إيجاد الشباك على مدى 120 دقيقة، قبل الخروج بركلات الترجيح.
ومن المتوقع أن يقود المدرّب أو المدرّبة الجديدة، جيلاً مختلفاً، مع اعتزال ميجان رابينو «38 عاماً»، واقتراب مسيرة كل من أليكس مورجان «34»، وكيلي أوهارا «35» من نهايتها.
وبما أنه ما زال هناك الكثير من الوقت للتفكير بمونديال 2027، سيكون اهتمام المنتخب الأميركي منصباً حالياً على استحقاقه المقبل في أولمبياد باريس صيف 2024.

مونديال السيدات
أميركا
أستراليا
نيوزيلندا
إسبانيا
إنجلترا
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