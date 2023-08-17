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الرياضي

ورشة تعريفية للاقتراع الإلكتروني في انتخابات الأولمبية

ورشة تعريفية للاقتراع الإلكتروني في انتخابات الأولمبية
17 أغسطس 2023 11:54

 
دبي (الاتحاد)

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عقدت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية في دبي، ورشة عمل تعريفية، لشرح طريقة استخدام التصويت الإلكتروني خلال انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021-2024 المقررة 22 أغسطس الجاري.
وحضر الورشة التعريفية اللجنة الانتخابية برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي، وممثلو الاتحادات الرياضية الذين لهم حق التصويت، والمرشحون لحضور اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية.
واستعرضت اللجنة خطوات عملية الاقتراع الإلكتروني، بداية من تسجيل الدخول لجميع المصوتين، من خلال اسم مستخدم، وكلمة مرور مختلفة، لضمان تحقيق عنصري الشفافية والحيادية التي تعد أهم مبادئ عمل اللجنة منذ الإعلان عن توليها إدارة الانتخابات، إضافة إلى توضيح الفئات المرشحة حسب النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، سواءً من أعضاء الاتحادات الأولمبية البالغ عددهم 9 أعضاء، أو المقعد الواحد للاتحادات غير الأولمبية، ومقعد واحد كذلك لفئة المرأة، والتصويت على المرشحين الأربعة من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.
واختبرت اللجنة الانتخابية مدى كفاءة وسرعة النظام الإلكتروني المخصص للعملية الانتخابية، وقياس الوقت اللازم لإتمامها، لضمان إنجاز أعمال الجمعية العمومية، وتطبيق هذه الخبرات يوم انعقاد الجمعية العمومية، والتي تشهد انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الوطنية للفترة الأولمبية 2021-2024، مع الإعلان عن انتهاء ولاية المجلس الحالي.
من جانبه، أكد المستشار عمر محمد ميران على أهمية عقد الورشة التعريفية لنظام الاقتراع الإلكتروني، في هذا التوقيت المهم الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث تأتي تلك الخطوة استكمالاً لما قامت به اللجنة الانتخابية، على مدار الفترة الماضية من جهود، سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة، والخروج بالعملية الانتخابية على أفضل نحو ممكن، مثمناً حرص ممثلي الاتحادات الرياضية المعنية بالتصويت والحضور لأعمال الجمعية العمومية على التواجد والتعرف على آليات استخدام النظام على أيدي فريق العمل المختص.

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اللجنة الأولمبية الوطنية
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