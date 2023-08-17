«الجودو» يدشن مشاركته في «جائزة زغرب»



أبوظبي (الاتحاد)



تدشن باتسو التان لاعبة منتخب الجودو مشاركتها في وزن تحت 57 كجم «الوزن الخفيف» الذي يضم 37 لاعبة في مقدمتهن الألمانية بولين ستارك المصنفة الأولى، فيما تحتل باتسو «المركز 44»، وذلك ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة زغرب جراند بري «الجائزة الكبرى» للجودو التي تنطلق يوم الجمعة بصالة زغرب الرياضية، ويستضيفها الاتحاد الكرواتي، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتستمر حتى الأحد، بمشاركة 541 لاعباً ولاعبة من 85 دولة، بعد اعتذار منتخب السعودية، ليقتصر العدد على 7 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والكويت، والمغرب، والعراق، ولبنان، والجزائر.

ويشارك جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، ضمن «الوزن الثقيل» المقرر في ختام البطولة يوم الأحد، ويضم الوزن 54 لاعباً، ليكون أكثر أوزان البطولة مشاركة، يتقدمهم المجري توث كريزتيان صاحب الترتيب العاشر عالمياً، فيما يحتل جريجوري المركز الثاني عشر في تصنيف البطولة، و39 عالمياً.

وأطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، في اتصال هاتفي على سلامة وصول البعثة إلى زغرب برئاسة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، قادمة من معسكر جورجيا، وجاهزيتهم لبطولة زغرب الكبرى، مع استمرار بقية أعضاء المنتخب في تدريباتهم، بإشراف المدرب فيكتور، استعداداً لمعسكر طوكيو، قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مع تواصل الإعداد لبطولة «أبوظبي جراند سلام» 24 أكتوبر المقبل، وتقدمت 13 دولة للمشاركة حتى الآن.