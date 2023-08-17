فاتي يرفض «الروخي بلانكوس»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن برشلونة الإسباني، في طريقه إلى بيع لاعبين آخرين، بعد أن أنهى في الأسبوع الماضي، صفقتي «الجناح» الفرنسي عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، والإيفواري فرانك كيسي إلى الأهلي السعودي، إذ يسعى حالياً للتخلص من لاعبين آخرين هذا الصيف، حتى يمكنه استثمار المقابل المدي في إبرام تعاقدات جديدة.

وكشفت صحيفة «دياريو آس» النقاب عن أن الاسمين الأكثر تداولاً للرحيل، هما أنسو فاتي وفيران توريس، ويبدو الأول هو الأقرب للرحيل خلال الأسابيع القادمة.

وقالت الصحيفة إن فاتي قرر على ما يبدو مغادرة «البارسا» هذا الصيف، إذا تلقى عرضاً مقبولاً.

وأضافت أن خورخي مينديش وكيل اللاعب تلقى بالفعل عروضاً عدة، يقوم اللاعب بدراستها في الوقت الحالي.

ويعتبر أتلتيكو مدريد أحد الأندية التي أبدت رغبتها في ضم فاتي، ولكن الصحيفة قالت إن النجم الشاب «20 عاماً» يرفض اللعب لـ «الروخي بلانكوس».

ولم يكن تشافي هيرنانديز المدير الفني يعتمد على فاتي أساسياً، في معظم المباريات في الموسم الماضي، ولا يبدو أنه سيفعل ذلك هذا الموسم أيضاً، إذ إنه يفضل عليه الثلاثي الهجومي، المكون من «الجناح» البرازيلي رافينيا، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وجابي أو فيران توريس، ما جعل إدارة «البارسا» تفكر في بيعه هذا الصيف، حتى تحصل على الموال اللازمة لشراء صفقات جديدة.

انضم أنسو فاتي المولود في 31 أكتوبر2002، إلى أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية في سن العاشرة 2012، وفي يوليو 2019 وقع أول عقد احتراف مع «البارسا» حتى 2022.

وفي نوفمبر 2020، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة، أبعدته عن الملاعب لما يقرب من 9 أشهر وعاد بعدها، وحصل على القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وفاتي من مواليد غينيا بيساو، وانتقل إلى إسبانيا مع أسرته في عمر 6 سنوات، وكان والده لاعب كرة قدم أيضاً، هاجر من غينيا إلى البرتغال، ثم استقر به المقام في إسبانيا ببلدة قريبة من إشبيلية.

وحصل فاتي على الجنسية الإسبانية في 20 سبتمبر 2019، وتخلى عن جنسيته الغينية، وتم استدعاء اللاعب لمنتخب «الروخا» أول مرة في 20 أغسطس 2020، وشارك في «يورو 2021».