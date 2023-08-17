نيمار: البعض وصف رونالدو بـ «الجنون»!



الرياض (أ ف ب)



رأى النجم البرازيلي نيمار، المنضم إلى الهلال، أن البعض وصف البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بـ «الجنون»، لكنه فتح الطريق لقدوم النجوم إلى الدوري السعودي لكرة القدم.

وبعد ست سنوات متفاوتة قضاها في باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع نيمار حداً لمغامرته الباريسية، من خلال انتقاله المدوّي إلى الهلال، لينضم إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي، مثل رونالدو، والسنغالي ساديو ماني «النصر»، الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي «الاتحاد»، والجزائري رياض محرز «الأهلي».

كما انضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد، على غرار البرتغالي روبن نيفيش، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم.

وفي فيديو نشره الهلال، قال نيمار «هدفي إسعاد جماهير الهلال، وبلوغ القمة دائماً، وسأبذل كل جهدي مع الفريق».

وأضاف «كل الشعب البرازيلي سيشاهد دوري المحترفين السعودي، وسيساند الهلال، تحدثت مع مالكوم ومواطنيه الآخرين أليكس تيليس وميشايل ديلجادو قبل الموافقة على عرض الهلال».

وبعدما دُفع باتجاه الخروج من سان جيرمان، وافق نيمار على العرض الذهبي، حيث سينال في الهلال راتباً ضخماً مقدّراً بحسب مصدر في السعودية بـ 100 مليون يورو «109 ملايين دولار» للاعب سنوياً، ومثلها لنادي باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن اللاعب كان يفاوض على عقد لعامين بدلاً من ثلاثة.

وشدد النجم البرازيلي على أنه «يريد كتابة التاريخ مع الهلال وتحقيق الألقاب، اللون الأزرق يليق بي».

ورأى نجم برشلونة الإسباني السابق أن «الإثارة ستكون كبيرة، حينما تلعب ضد كريستيانو رونالدو والبرازيلي روبرتو فيرمينو وكريم بنزيمة، البعض وصف رونالدو بالجنون، بعد انضمامه للدوري السعودي «أوائل هذا العام، لكنه فتح الطريق للنجوم والأمور تطورت كثيراً».