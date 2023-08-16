الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الزبيبي يتصدر «خامسة» «قفز الحواجز»

الزبيبي يتصدر «خامسة» «قفز الحواجز»
17 أغسطس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
8 أشواط في الجولة الثالثة لدوري قفز الحواجز
8 أشواط في الجولة الخامسة لدوري قفز الحواجز

نظمت أكاديمية بوذيب، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، المرحلة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز، بمشاركة 175 فارساً وفارسة من الفئات العمرية المختلفة، لرفع أداء الفرسان المبتدئين. وأسفرت المنافسات عن فوز الفارس محمد أسامة الزبيبي بالشوط الأول، والفارس محمد فادي الزبيبي بالشوط الثاني، والفارس عبد العزيز ماجد بالشوط الثالث، والفارس جمعة الرميثي بالشوطين الرابع والخامس، والفارس محمود الفار بالشوط السادس للخيول الصغيرة، والفارس محمد أسامة الزبيبي بالشوطين السابع والثامن، فيما فاز الفارس عبد الله الكربي بالشوط الثالث المخصص للخيول الصغيرة. 
وأكد أحمد الجنيبي رئيس قسم التدريب بأكاديمية بوذيب مدير البطولة، أن الجولة الخامسة اتسمت بالمنافسة القوية، وكشفت عن شغف كبير من الفرسان والفارسات لخوض منافسات الفئات المختلفة.

اتحاد الفروسية والسباق
قفز الحواجز
دوري قفز الحواجز
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
الإمارات
شرطة دبي تطلق مبادرة "التزامكم سعادة "
اليوم 20:27
«ياباني» يقترب من ليفربول
الرياضي
«ياباني» يقترب من ليفربول
اليوم 20:25
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©