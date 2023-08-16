الزبيبي يتصدر «خامسة» «قفز الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية بوذيب، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، المرحلة الخامسة من الدوري الصيفي لقفز الحواجز، بمشاركة 175 فارساً وفارسة من الفئات العمرية المختلفة، لرفع أداء الفرسان المبتدئين. وأسفرت المنافسات عن فوز الفارس محمد أسامة الزبيبي بالشوط الأول، والفارس محمد فادي الزبيبي بالشوط الثاني، والفارس عبد العزيز ماجد بالشوط الثالث، والفارس جمعة الرميثي بالشوطين الرابع والخامس، والفارس محمود الفار بالشوط السادس للخيول الصغيرة، والفارس محمد أسامة الزبيبي بالشوطين السابع والثامن، فيما فاز الفارس عبد الله الكربي بالشوط الثالث المخصص للخيول الصغيرة.

وأكد أحمد الجنيبي رئيس قسم التدريب بأكاديمية بوذيب مدير البطولة، أن الجولة الخامسة اتسمت بالمنافسة القوية، وكشفت عن شغف كبير من الفرسان والفارسات لخوض منافسات الفئات المختلفة.