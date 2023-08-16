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الرياضي

«سباق السيارات» يشعل حماس «مدرجات دورينا»

«سباق السيارات» يشعل حماس «مدرجات دورينا»
17 أغسطس 2023 01:04

معتصم عبدالله (دبي)

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أشعل العين مبكراً «سباق المدرجات» قبل انطلاق الموسم الجديد 2023- 2024 لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بالإعلان عن حزمة من المبادرات النوعية والجوائز القيمة والفعاليات المجتمعية والثقافية، تقديراً للدور المهم الذي ظلت تضطلع به «الأمة العيناوية» على مر التاريخ، فضلاً عن تسجيل جمهور العين لأعلى معدلات حضور جماهيري في الموسم الماضي.
وأشعلت الجوائز المعلنة لجماهير «الزعيم» الحماس على منصات التواصل الاجتماعي، قبل ساعات من انطلاق أولى مباريات الفريق في الدوري أمام ضيفه بني ياس مساء غد على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الأولى لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
وكشف نادي العين عن الجوائز القيمة التي خصصها للجماهير في الموسم الجديد، بداية بـ «4 سيارات نيسان باترول» يتم السحب على كل سيارة بعد ثلاث مباريات يشهدها استاد هزاع بن زايد، وذلك وفقاً لآلية واضحة، تمنح الأولوية للأكثر حضوراً للمباريات التي يستضيفها أفخم وأجمل ملعب كرة قدم بالعالم.
وشملت الجوائز المعلنة سحوبات للجماهير في جميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد، تشمل جوائز مالية وهواتف ذكية ومقتنيات قيمة وتذاكر سفر، بالإضافة لمنتجات النادي بالمتجر الرسمي من ساعات وهدايا ثمينة، علاوة على مزايا خاصة وجوائز رائعة للعائلات والنساء والأطفال.
وأعاد إعلان العين تخصيص سيارات «دفع رباعي» لجمهوره، إلى الأذهان الجوائز المليونية من الأندية لجماهير فرقها، لا سيما على صعيد «السيارات الفاخرة»، حيث كانت البداية الأهم في المحترفين عبر نادي الجزيرة بطل ثنائية «الدوري والكأس الأغلى» موسم 2010- 2011 حينما خصصت إدارة النادي وقتها السحب على سيارة «فيراري 458» تبلغ قيمتها نحو مليون درهم في احتفالية التتويج بالثنائية في 5 يونيو 2011.
وشهد موسم 2015- 2016، إعلان نادي شباب الأهلي بالتعاون مشاريع قرقاش- مرسيدس بنز، الشريك الاستراتيجي للفريق الأول، عن سحوبات ضخمة لجماهير «الفرسان» شملت السحب على سيارتي مرسيدس C200 وML400 في كل مباراة لـ «لفرسان» في الدوري على استاد راشد، بمجموع 24 سيارة خلال مباريات الدوري، بداية بمواجهة الظفرة وقتها في 20 سبتمبر 2015.
وخصصت رابطة المحترفين الإماراتية قبل انطلاق موسم 2019- 2020.30 سيارة «أودي A3» على مدار منافسات الموسم، شملت كأس سوبر الخليج العربي، ونهائي كأس الخليج العربي، والسحب في مباريات الدوري الذي لم يكتمل.
أبرز جوائز السيارات في دورينا
2010-2011: «فيراري 458» - نادي الجزيرة
2015-2016: 24 سيارة مرسيدس C200 وML400 - نادي شباب الأهلي
2019-2020: 30 سيارة «أودي A3»- رابطة المحترفين
2023-2024: 4 سيارات «نيسان باترول» – نادي العين

دورينا
دوري أدنوك للمحترفين
العين
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