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الرياضي

«السيدة العجوز» يدافع عن نفسه في «قضية بونوتشي»!

«السيدة العجوز» يدافع عن نفسه في «قضية بونوتشي»!
16 أغسطس 2023 21:24

 
ميلانو (أ ف ب)

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دافع يوفنتوس الإيطالي عن موقفه في قضية استبعاده لقلب دفاعه المخضرم ليوناردو بونوتشي، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له عملاق تورينو من قبل اتحاد اللاعبين الإيطاليين.
وفي البيان الذي لم يذكر فيه اسم قائد المنتخب الإيطالي، دافع يوفنتوس عن «شرعية» أفعاله تجاه «جميع اللاعبين المسجلين.. المكفولة بالكامل جميع حقوقهم» المتفق عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية لكرة القدم المحترفة.
وأُبعِد بونوتشي عن الفريق الأول ليوفنتوس وحتى عن التمارين، وغاب عن الجولة التحضيرية الأميركية الشهر الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن بونوتشي، البالغ من العمر 36 عاماً والمتبقي عام واحد على عقده، طلب رسمياً عبر ممثليه القانونيين إعادته إلى الفريق الأول.
وأضاف يوفنتوس أن النادي «مستعدٌ أيضاً... للدفاع عن الشرعية الكاملة لسلوكه» في حال رفع بونوتشي دعوى قضائية ضده.
وجاء بيان يوفنتوس رداً على ما صدر عن رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في إيطاليا أومبرتو كالكانيو الذي انتقد بشدة سلوك النادي ووصفه بأنه «غير شرعي وممنوع بموجب اتفاقية المفاوضة الجماعية».
وقال كالكانيو لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، إن «كرامته (بونوتشي) تُداس، يجب على يوفنتوس إعادته الى موقعه (في الفريق الأول) على الفور لأن مسيرته تتعرض لأضرار جسيمة».
ورأى أن بونوتشي هو من بين حالات كثيرة مشابهة، وهناك لاعبون يدافعون عن أنفسهم، ويقاتلون مثله وآخرون يستسلمون للواقع.
وكان بونوتشي ركيزة أساسية في الفريق الذي قاد يوفنتوس إلى الهيمنة على كرة القدم الإيطالية طيلة عقد من الزمن، وتُوج معه بلقب الدوري المحلي ثماني مرات بين 2012 و2020 ووصل معه مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبات بونوتشي بطلاً قومياً قبل عامين بفضل دوره الحاسم في فوز إيطاليا بكأس أوروبا 2020 إلى جانب شريكه الدفاعي زميله السابق في يوفنتوس جورجو كيليني.

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
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