إصابة بليغة في ركبة «وافد المدفعجية»!



لندن (أ ف ب)

تعرض أرسنال لضربة كبيرة في مستهل الموسم الجديد، وذلك بخسارته جهود الوافد الجديد المدافع الهولندي يوريين تيمبر نتيجة تعرضه لإصابة بليغة في الركبة خلال المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعرض ابن الـ22 عاماً لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال فوز أرسنال على ضيفه نوتنجهام فورست 2-1 السبت في المرحلة الأولى من الدوري.

وقال النادي اللندني في بيان «سيخضع يوريين لعملية جراحية في الأيام المقبلة، وسيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت»، مضيفاً أن جهود كل من في النادي «ستُركز الآن على برنامج إعادة تأهيل يوريين للحرص على تعافيه جيداً، كي يعود للعب في أقرب وقت ممكن».

وانضم تيمبر ألى أرسنال هذا الصيف قادماً من أياكس مقابل 40 مليون يورو، إضافة الى خمسة ملايين يورو مكافآت.

وفاز تيمبر بلقبين في الدوري الهولندي مع أياكس «2021، 2022»، وكان أساسياً في أربع من خمس مباريات للمنتخب الهولندي الذي أقصي من ربع نهائي مونديال قطر 2022 على يد الأرجنتين.

وكان تيمبر من بين صفقات عدة أجراها أرسنال هذا الصيف لمحاولة الفوز بلقب الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004 بعدما حل وصيفاً لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

وتعاقد فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مع الألماني كاي هافرتز من تشيلسي مقابل 65 مليون جنيه استرليني، وجعل من ديكلان رايس أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ بعدما ضمه من وستهام مقابل قرابة مئة مليون جنيه استرليني «130.9 مليون دولار»، بالإضافة الى 5 ملايين مكافآت.