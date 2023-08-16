«الهيئة» تبحث الشراكة مع الاتحادين الدوليين للتزلج وهوكي الجليد



دبي (الاتحاد)

التقى الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، مع جاي يول كيم رئيس الاتحاد الدولي للتزلج، وإيفاز عماروكوف رئيس الاتحاد الآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وهامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، حيث تم بحث فرص التعاون وسبل الشراكة لتطوير الرياضات الشتوية المتنوعة، والتي تتضمن التزلج، وهوكي الجليد، وغيرها من الرياضات الجليدية، ودفع هذه الرياضات إلى الأمام محلياً وقارياً ودولياً، ترسيخاً لتميز الإمارات وريادتها في الرياضات الجليدية.

وخلال الاجتماع، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أهمية الجهود الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم وتطوير الرياضات الشتوية محلياً ودولياً، وأوضح أهمية التعاون بين القطاع الرياضي في الإمارات، والاتحاد الدولي للتزلج والاتحادين الدولي والآسيوي لهوكي الجليد، لتنمية الرياضات الشتوية الإماراتية بشكل عام.

وقال: إن القطاع الرياضي الإماراتي شهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الراهنة، بفضل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، خاصة في الرياضات الجليدية، حيث تمكنت الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات في هوكي الجليد على الصعيدين القاري والدولي خلال الفترة الماضية، أبرزها إحراز كأس العالم لهوكي الجليد - المستوى الثاني «ب» في أبريل الماضي، والميدالية الذهبية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت في الكويت.

وأضاف: نسعى لترسيخ أواصر التعاون وأطر الشراكة بين الإمارات والاتحاد الدولي للتزلج، والاتحاد الآسيوي لهوكي الجليد، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الرياضات الشتوية الإماراتية محلياً وقارياً ودولياً، وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها بوصفها وجهة مفضلة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم، حيث نعمل من أجل أن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً لاستضافة اللاعبين والبطولات الدولية الخاصة بالتزلج وهوكي الجليد ومختلف الرياضات الجليدية، لما تتمتع به الدولة من بنى تحتية رائدة ومستدامة، مؤكداً ضرورة استعراض التجارب العالمية الرائدة في الرياضات الشتوية، والاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في هذا القطاع الرياضي الحيوي.