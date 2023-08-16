الجزيرة يخسر أمام الكويت في «عربية اليد»



رضا سليم (دبي)



خسر الجزيرة أمام الكويت الكويتي 23-26، في الجولة الافتتاحية، ضمن المجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة اليد، في نسختها الـ 38، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالسعودية، والتي يستضيفها نادي الهدى السعودي بالقطيف، وتستمر إلى 27 أغسطس الجاري، وانتهى الشوط الأول بتقدم الكويت 15-7، ورغم محاولة الجزيرة العودة في الشوط الثاني، إلا أن الفارق كان كبيراً، بعدما سجل 16 هدفاً مقابل 11 للفريق الكويتي.

ويلتقي الجزيرة «الخميس» مع مضر السعودي أحد الفرق المرشحة للفوز باللقب، والذي فاز في ضربة البداية على الحشد العراقي 37-20، ويحصل الجزيرة على راحة يومي الجمعة والسبت، على أن يعود أمام الحشد العراقي يوم الأحد، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل.