السلة تزهو في أبوظبي بـ«مواجهات تاريخية»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن استضافة فريقين مرموقين من دوري كرة السلة الجامعية الأميركية في العاصمة، ضمن منافسات تاريخية تُقام للمرة الأولى في منطقة مجلس دول التعاون الخليجي، حيث يلعب فريق ولاية كانساس وايلد كاتس لكرة السلة للرجال مع المنتخب المكسيكي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يواجه فريق أريزونا وايلد كاتس المنتخب اللبناني السبت المقبل في الخامسة مساءً بالاتحاد أرينا، ما يمثل أول حضور للفريقين في المنطقة.

وتم الإعلان عن مواجهات إضافية تجمع كلاً من فريق جامعة أريزونا وايلد كاتس وفريق ولاية كانساس وايلد كاتس مع فريق من نجوم كرة السلة في الإمارات اليوم وغداً في مدرسة ريبتون وجامعة نيويورك أبوظبي تباعاً.

وتشهد العاصمة اهتمامًا متزايدًا بكرة السلة، وذلك بالتزامن مع فعاليات الأسبوع الدولي لكرة السلة المقرر هذا الأسبوع، الذي سيشهد منافسات بين أفضل المنتخبات الوطنية للرجال في العالم قبل توجهها إلى كأس العالم لكرة السلة 2023. كما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مؤخراً عن إقامة مباريات تاريخية أخرى خلال الأسبوع العالمي لكرة السلة، الذي يشهد مشاركة فريقي جامعة أريزونا وايلد كاتس وفريق جامعة ولاية كانساس وايلد كاتس لأول مرة في المنطقة.

وتأتي هذه المساعي ضمن خطط دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لدعم نمو كرة السلة في منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من استضافة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة عام 2022 بصالة الاتحاد أرينا، والتي شهدت مباراتين تمهيديتين للموسم بين فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هوكس. كما تعود مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2023، المقدمة من شركة القابضة ADQ، بمباراتين تمهيديتين بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر المقبل.