زاناردي: نواجه «حامل اللقب» بـ «دعم الجماهير»

رضا سليم (عجمان)



قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب عجمان: نبدأ «دوري أدنوك للمحترفين» أمام منافس قوي، وهو شباب الأهلي «حامل اللقب»، وجهزنا فريقنا للمباراة بشكل كبير ومتحمس لضربة البداية، وناقشنا الكثير من التفاصيل حول المباراة مع اللاعبين والطاقم الفني، وفخور بوجودي على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقبل اللقاء المهم ضمن الجولة الأولى يوم الجمعة المقبل: لا نختار الفرق المنافسة للعب أمامها وجهزنا فريقنا لكل المباريات، وأنا راضٍ عن المعسكر الداخلي والخارجي والمباريات التي لعبناها، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، ولا أركز الأهداف طويلة المدى، ودائماً هدفي التركيز في الأهداف القصيرة.

وحول احتياجات الفريق لصفقات جديدة، قال: أعتمد على المجموعة الموجودة حالياً، ودائماً ما نناقش مثل هذه الأمور في الغرف المغلقة مع إدارة النادي، ولكن حاليا تركيزنا على أول مباراة في الموسم، وكيفية الخروج منها بنتيجة إيجابية.

وعن التشكيلة الجديدة، وهل ظهرت أمام الشارقة في المباراة الودية الأخيرة، قال: لعبنا المباراة ليست من أجل تحديد التشكيلة، ولكن لزيادة احتكاك اللاعبين أمام منافس قوي وتحقيق الانسجام بين صفوف «البرتقالي».

ووجه زاناردي الدعوة إلى الجماهير لحضور المباراة، وقال من المهم حضور جمهورنا في أول مباراة لنا في الدوري، ويدعمنا أمام المنافس، وداخل الملعب يبذل اللاعبون كل جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

قال علي الحوسني حارس المرمى: المباراة لن تكون سهلة مع بطل الدوري، وفريقنا جاهز ومستعد للمواجهة وننتظر جماهيرنا على ملعبنا ولدينا ثقة في لاعبينا والخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف: الموسم لن يكون صعباً على فريقي، ونواصل النتائج الجيدة، ومجموعة اللاعبين الحالية قادرة على استكمال المسيرة والعناصر الجديدة على مستوى عالٍ والمدرب يعرف «دورينا» جيداً، وأتمنى أن نحقق أفضل من الموسم الماضي، والمعسكر الخارجي في ألمانيا كان متميزاً، والمباريات الودية جاءت قوية خاصة أمام الجزيرة والشارقة.