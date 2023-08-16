مولانو يهدي «الإمارات للدراجات» الفوز الـ 46



بورجوس (وام)



فاز الكولومبي سيباستيان مولانو نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية بسباق مرحلة «فويلتا إيه بورجوس»، في مدينة بورجوس الإسبانية، ليحصل على صدارة التصنيف العام، وقميص القائد.

وحقق «مولانو» الفوز الـ 46 للفريق، والـ 22 في مسيرته، والثالث له هذا الموسم، قاطعاً مسافة السباق في 3 ساعات و38 دقيقة و58 ثانية.

وامتد مسار السباق من فيلالبا ديل دويرو إلى بورجوس «بطول 161 كم». وقال مولانو إنه أمضى بضعة أشهر صعبة للغاية، بعد حادث التصادم في أوائل العام، معرباً عن تقديره للدعم المعنوي الذي حصل عليه من الجميع للعودة إلى المنافسة، بعد الأداء الجيد من زملائه في الفريق الذين مهدوا له طريق الفوز.