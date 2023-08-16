610 لاعبين في مونديال «رفعات القوة» بدبي



دبي (وام)



أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، التي تستضيفها الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وتقام فعاليات البطولة من 21 إلى 30 أغسطس الحالي بفندق «هيلتون الحبتور»، وبمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة. كما تستعد دبي لاستضافة بطولة فزاع السنوية الدولية للريشة الطائرة في ديسمبر المقبل، وبطولتين في فبراير ومارس 2024، في ألعاب القوى لرفعات القوة، ضمن المحطات الأخيرة المؤهلة للألعاب البارالمبية (باريس 2024).

وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير بطولة العالم لرفعات القوة، أن جميع الترتيبات الخاصة ببطولة العالم لرفعات القوة في أفضل مستوى من التحضيرات، بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عملاً مسرحياً غنائياً من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم، يجسد تطور ونهضة وريادة دولة الإمارات، كما يمثل رسالة معبرة من هذه الفئة بأنها تبتكر وتبدع لتحقيق الإنجازات الوطنية والعالمية.

وأوضح أن اللجنة المنظمة أدرجت زيارات ميدانية للوفود الزائرة ضمن برامجها المقررة، لتعريفهم بتراث وثقافة وهوية الدولة، وإرثها الحضاري، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات الريادية في دعم أصحاب الهمم، برؤية قيادتها الرشيدة، كان لها أثر ملموس على مسيرتهم الرياضية محلياً ودولياً، بجانب المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدولة على خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في تمكين أصحاب الهمم، ودعم الرياضة البارالمبية على مدى 15 عاماً، من خلال التدريب وورش العمل للمدربين والحكام واللاعبين، لتأسيس قاعدة صلبة، تعزز الرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.