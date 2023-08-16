الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

610 لاعبين في مونديال «رفعات القوة» بدبي

610 لاعبين في مونديال «رفعات القوة» بدبي
16 أغسطس 2023 18:10


دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"


أكدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بالبطولة، التي تستضيفها الإمارات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.
وتقام فعاليات البطولة من 21 إلى 30 أغسطس الحالي بفندق «هيلتون الحبتور»، وبمشاركة 610 لاعبين ولاعبات يمثلون 90 دولة. كما تستعد دبي لاستضافة بطولة فزاع السنوية الدولية للريشة الطائرة في ديسمبر المقبل، وبطولتين في فبراير ومارس 2024، في ألعاب القوى لرفعات القوة، ضمن المحطات الأخيرة المؤهلة للألعاب البارالمبية (باريس 2024).
وأكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عضو اللجنة البارالمبية الدولية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير بطولة العالم لرفعات القوة، أن جميع الترتيبات الخاصة ببطولة العالم لرفعات القوة في أفضل مستوى من التحضيرات، بدعم واهتمام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار إلى أن حفل الافتتاح يتضمن عملاً مسرحياً غنائياً من منتسبي نادي دبي لأصحاب الهمم، يجسد تطور ونهضة وريادة دولة الإمارات، كما يمثل رسالة معبرة من هذه الفئة بأنها تبتكر وتبدع لتحقيق الإنجازات الوطنية والعالمية.
وأوضح أن اللجنة المنظمة أدرجت زيارات ميدانية للوفود الزائرة ضمن برامجها المقررة، لتعريفهم بتراث وثقافة وهوية الدولة، وإرثها الحضاري، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات الريادية في دعم أصحاب الهمم، برؤية قيادتها الرشيدة، كان لها أثر ملموس على مسيرتهم الرياضية محلياً ودولياً، بجانب المكانة الكبيرة التي تحظى بها الدولة على خريطة رياضة أصحاب الهمم العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في تمكين أصحاب الهمم، ودعم الرياضة البارالمبية على مدى 15 عاماً، من خلال التدريب وورش العمل للمدربين والحكام واللاعبين، لتأسيس قاعدة صلبة، تعزز الرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.

الإمارات
دبي
رفعات القوة
أصحاب الهمم
ماجد العصيمي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«ياباني» يقترب من ليفربول
الرياضي
«ياباني» يقترب من ليفربول
اليوم 20:25
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
الإمارات
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©