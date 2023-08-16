باريديس يرقص مع «الذئاب»



باريس (أ ف ب)

عاد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، المتوج بمونديال 2022، إلى روما قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد إلى 30 يونيو 2025، وذلك بعد 6 سنوات من رحيله عن العاصمة الإيطالية، حسب ما أعلن الناديان.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة التي لن تتجاوز الخمسة ملايين يورو، وفقاً للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية.

وتضاءلت قيمة الأرجنتيني الذي خاض منافسات الدوري الإيطالي مع يوفنتوس على سبيل الإعارة الموسم الماضي، مقارنة بالمبلغ الذي أنفقه بطل فرنسا لضمّه من زينيت سان بطرسبورج الروسي عام 2019، مقابل 47 مليون يورو.

وكتب سان جرميان في بيان صحفي: «بعد موسم قضاه في يوفنتوس على سبيل الإعارة، انتقل لياندرو باريديس نهائياً إلى روما»، مضيفاً أنه في أربعة مواسم، شارك اللاعب «في 117 مباراة، بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020».

بدوره، أبدى باريديس «29 عاماً» سعادته بالعودة إلى العاصمة الإيطالية «العودة إلى روما هي دائماً مميزة، لكنها أكثر من ذلك لاعباً في صفوف نادي روما».

وتابع: «أود أن أشكر المشجعين الذين رحبوا بي وروما لإعادتي إلى النادي، حيث بدأت مسيرتي في أوروبا».

ووفقاً لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» المحلية، فمن المرجح أن ينتقل لاعب آخر من سان جيرمان إلى صفوف روما الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو مواطنه ريناتو سانشيز.

وتأتي هذه الانتقالات في وقت يقوم فيها سان جيرمان بتغييرات جذرية في صفوفه مع رحيل أيضاً البرازيلي نيمار إلى الهلال السعودي وقبله الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي الأميركي، وذلك بعد موسم مخيّب للآمال خرج خلاله من ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.