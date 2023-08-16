الهلال يبدأ حقبة نيمار



الرياض (أ ف ب)

يبدأ الهلال حقبة جديدة في تاريخه، بقيادة نجمه الجديد البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما ظفر بجهوده في صفقة قياسية، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يستعد لاستضافة الفيحاء «السبت»، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

ونشر الهلال «الثلاثاء» عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، فيديو يظهر فيه نيمار بقميص الهلال «الأزرق» قائلاً بالإنجليزية: «أنا هنا في السعودية.. أنا هلالي».

وافق نيمار «31 عاماً» على العرض الذهبي، حيث ينال في الهلال راتباً سنوياً ضخماً مقدّراً بحسب مصدر في السعودية بـ 100 مليون يورو «109 ملايين دولار»، ومثلها لنادي باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن المهاجم البرازيلي كان يفاوض على عقد لعامين بدلاً من ثلاث سنوات.

وتترقب جماهير الهلال الظهور الأول لنيمار أمام الرائد في 24 الشهر الحالي في المرحلة الثالثة.

وانضم نيمار إلى كوكبة من النجوم الآخرين في الدوري السعودي أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو ماني «النصر»، الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي «الاتحاد» والجزائري رياض محرز «الأهلي». كما سينضم إلى نجوم آخرين في فريقه الجديد، على غرار البرتغالي روبن نيفيش، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي ومواطنه مالكوم صاحب ثلاثية الفوز على أبها في المرحلة الأولى.

أعرب مالكوم عن سعادته البالغة بتسجيله «هاتريك» في مرمى أبها والبداية القوية للهلال، وقال: «سعيد بالانتصار وأهدي كرة المباراة التي حصلت عليها لنجلي الذي أكمل ثلاثة أشهر».

وعن صفقة نيمار، تابع قائلاً: «لعبت مع نيمار في صفوف المنتخب البرازيلي وانتظره بحماس شديد في الهلال».

وأردف: «تغمرني السعادة بانضمام نيمار، ووجوده سيضيف لنا الكثير من الكرة الجمالية».

ولن يكون الفيحاء الفائز في مباراته الافتتاحية على الخليج 3-1 صيداً سهلاً للهلال، كما جرت العادة خلال مواجهات الفريقين، حيث دائماً ما يظهر الفريق الفيحاوي صلابته.

ويسعى النصر المتوج أخيراً ببطولة الأندية العربية بقيادة نجمه رونالدو، لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول، بعد خسارته افتتاحاً أمام الاتفاق 1-2 في مباراة غاب عنها نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق بسبب الإصابة.

وافتتح رونالدو باكورة ألقابه مع النصر الفائز ببطولة الأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه، بتسجيله هدفي الفوز ضد الغريم التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد «السبت» على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في الطائف.

كما تُوج رونالدو هدافاً للبطولة برصيد ستة أهداف، علماً أنه خرج قبل نهاية المباراة بخمس دقائق بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

ويأمل النصر في حصد نقاطه الثلاث الأولى عندما يستضيف التعاون «الجمعة»، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام شباب الأهلي الإماراتي «الثلاثاء» المقبل في ملحق دوري أبطال آسيا.

ورغم مشاركة «العالمي» بتشكيلة رديفة في مباراته السابقة بسبب منح الأساسيين راحة بعد التتويج، إلا أنه قدّم مستوى جيداً وكان بإمكانه الخروج بنتيجة إيجابية لولا بعض الأخطاء التي أثرت على سير اللقاء رغم افتتاح مانيه التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، قبل أن تتلقى شباكه هدفين.

أكد المدرب البرتغالي لويس كاسترو أن فريقه النصر عانى بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما واجه الاتفاق بعد 48 ساعة من النهائي أمام الهلال.

وقال: «المباراة كانت صعبة ولم نأخذ الوقت الكافي من الراحة بعد التتويج بالبطولة العربية، ولذلك أحيي فريقي الشجاع والنتيجة ليست كل شيء».

ويفتقد النصر لخدمات مدافعه عبدالله مادو بداعي الإصابة، بينما تبقى مشاركة رونالدو وعلي لاجامي مرهونة بجاهزيتهما.

أما التعاون فظهر بصورة جيدة في التعادل أمام الفتح 1-1، ويحاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل.

ويأمل الاتحاد حامل اللقب في تقديم الصورة المنتظرة منه ومواصلة انتصاراته عندما يستضيف الطائي «السبت».

بدأ الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه بفوز ساحق على مضيفه الرائد بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البرازيلي إيجور كورونادو «هدفان» والمغربي عبد الرزاق حمدالله، هداف الدوري في الموسم الماضي، الذي حسم خلافه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي عقب فوز فريقه على الرائد: «نجحنا في التعامل مع مشكلة حمدالله، وطالما انتهت المشكلة كان يجب أن أعتمد عليه».

وتابع: «بما أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، فنحن نحتاج إلى بعض اللاعبين في أماكن محددة، ولكن هذه مسألة داخلية ولن نكشف عنها».

ورغم فشل الوافد الجديد المهاجم بنزيمة، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، في هز الشباك في مباراته الرسمية الأولى في الدوري، إلا أنه مرر كرة الهدف الأول، فيما فرض مواطنه نجولو كانتي القادم حديثاً من تشيلسي الإنجليزي نفسه في الوسط، ولعب دوراً حاسماً في الفوز.

في المقابل، حصد الطائي النقاط الثلاث بفوزه على ضمك 1-صفر في المرحلة الأولى.

ويبحث الأهلي عن فوزه الثاني توالياً، عندما يحل ضيفاً على الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام «الخميس» في افتتاح منافسات هذه المرحلة، بقيادة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سجل ثلاثية الفوز على الحزم 3-1 في المرحلة الأولى.

قال فيرمينو القادم حديثاً من ليفربول الإنجليزي: «بداية رائعة للأهلي، وفوز مثالي في المباراة الافتتاحية، ونقاتل لمواصلة الانتصارات في المباريات القادمة ونسعد جماهير الأهلي».

وانضم فيرمينو إلى كوكبة من الوافدين أبرزهم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسييه والحارس السنغالي إدوارد مندي، فيما ستبقى مشاركة المدافع التركي ميريح ديميرال مرهونة بجاهزيته.

من ناحيته، تلقى الخليج خسارة غير متوقعة أمام الفيحاء 1-3، ومن المنتظر أن تشهد صفوفه المشاركة الأولى لمهاجم الأهلي المصري السابق محمد شريف الذي تم التعاقد معه مؤخراً.

ويسعى الوحدة لتكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما يستضيف الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة مهمة لكلا الفريقين اللذين لم يحققا الفوز في المرحلة الأولى.

وربما تشهد المباراة مشاركة المهاجم النيجيري أوديون إيجالو المنتقل حديثاً للوحدة والمدافع المغربي جواد الياميق في حال جاهزيتهما البدنية، فيما تأكد غياب الحارس منير المحمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي للإصابة.

في المقابل، فاجأ الشباب جماهيره بمستواه الباهت في مباراته الأولى أمام الأخدود الذي فرض عليه التعادل 1-1، ويطمح في مصالحة عشاقه والظهور بصورة مختلفة والعودة بالعلامة الكاملة.

وفي بقية المباريات يلعب ضمك مع الرياض الخميس، والأخدود مع الفتح والحزم مع الاتفاق «الجمعة»، فيما تستكمل المنافسات بمواجهة أبها مع الرائد السبت.