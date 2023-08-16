«الأبيض» يُعدل موعد معسكر كرواتيا



معتز الشامي (دبي)



علمت «الاتحاد» أن البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب الوطني، أجرى تعديلاً على برنامج تحضيرات «الأبيض» خلال الفترة المقبلة، بداية من معسكر سبتمبر، الذي تأجل لمدة 3 أيام، ليصبح من 2 إلى 12 سبتمبر، في كرواتيا بدلاً من 30 أغسطس إلى 11 سبتمبر.

وبهدف الجهاز الفني وراء تعديل برنامج المعسكر المرتقب، إلى منح اللاعبين الدوليين الفرصة الكافية محلياً، لخوض 3 جولات قبل التجمع، عبارة عن جولتين من «دوري أدنوك للمحترفين»، بالإضافة إلى جولة من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث ينطلق «دورينا» الخميس والجمعة، بينما تقام الجولة الثانية أيام 25 و26 و27 أغسطس الجاري، فيما تقام مواجهة ذهاب الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 30 و31 أغسطس الجاري.

ويسعى بينتو لمنح «الدوليين» فرصة لأداء 3 جولات قوية في مرحلة البداية، للوقوف على قدرات جميع اللاعبين المرشحين لدخول المعسكر المقبل، والذي يشهد أداء أول تجربة ودية قوية، أمام كوستاريكا.

ودخل منتخبنا معسكراً مغلقاً مطلع الشهر الجاري أستمر لمدة 10 أيام في النمسا، ولكنه لم يشهد خوض تجارب دولية ودية، حيث عمد الجهاز الفني للتعرف على اللاعبين عن قرب، وتنفيذ برامج تدريب مكثف من الناحيتين الفنية والبدنية، ووضح خلاله مدى إصرار بينتو على تحلي اللاعبين الدوليين، بالجدية والانضباط والالتزام، والتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية، وتنويع التدريبات لزيادة التنافس في مختلف المراكز.

ويواصل «الأبيض» تحضيراته، من أجل الاستعداد لخوض سباق التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأوقعت القرعة منتخبنا في المجموعة الثامنة للتصفيات إلى جانب البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، والصاعد من لقاء نيبال ولاوس، بينما ستكون المواجهة الأولى في مشوار التصفيات في نوفمبر المقبل، وبالتالي يستغل بينتو معسكر سبتمبر في أوروبا، والذي يشهد ودية كوستاريكا يوم 12 سبتمبر، بالإضافة لمعسكر أواخر أكتوبر المقبل والمقرر إقامته في أبوظبي، ويتوقع خوض تجربتين خلاله، لتجهيز المنتخب لمشوار التصفيات، والتحضير لكأس آسيا 2023 في الدوحة خلال يناير من العام المقبل.

وتشير المصادر إلى أن وديتي أكتوبر في أبوظبي، يخوضهما «الأبيض» أمام منتخبين آسيويين، أو منتخب عربي وآخر آسيوي، حيث لا تزال المفاوضات جارية.