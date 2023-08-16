44 بطولة جولف في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)



أعلنت جولة دي بي ورلد، الجدول الجديد لموسم 2024، والذي يشهد إقامة 44 بطولة على الأقل، في 24 دولة عبر خمس قارات تحت شعار «السباق إلى دبي»، مما يؤكد مكانتها بوصفها جولة عالمية للعبة.

ويعرض موسم 2024 ثقافات دول وأماكن دولية متنوعة، كما يتميز بمجموعة من التحسينات الجديدة عبر رحلتها العالمية الكاملة التي تستمر 13 شهراً، حيث يتنافس اللاعبون على جوائز 148.5 مليون دولار «باستثناء البطولات الكبرى».

ويشهد السباق إلى دبي في 2024، ثلاث مراحل جديدة ومتميزة، بواقع 5 بطولات ضمن سلسلة «جلوبال سوينجس» من نوفمبر 2023 إلى أغسطس 2024، وسلسلة بطولات تاريخية «باك 9» من سبتمبر 2024 إلى أكتوبر 2024، وبطولتين تحت عنوان «المحطة الفاصلة لجولة دي بي ورلد» لختام الموسم، وتجرى البطولتان في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر 2024.

وعلى غرار السنوات السابقة، ستكون السلسلة الثابتة طوال الموسم هي بطولات سلسلة رولكس الخمس، فئة الأحداث المتميزة في جولة دي بي ورلد، والتي تتكون عام 2024، من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك «يناير»، بطولة جينيسيس الأسكتلندية «سبتمبر»، بطولة أبوظبي «نوفمبر»، بطولة جولة دي بي ورلد الختامية للموسم في دبي «نوفمبر»، وهي البطولات التي تستمر في إبراز اللاعبين الرائدين والابتكار في الجولة العالمية.

ويتضمن الجدول أيضاً بطولتين جديدتين، وهما دبي إنفيتشنال للجولف التي تقام في خور دبي للجولف واليخوت من 11 إلى 14 يناير المقبل، والبحرين من 1 إلى 4 فبراير»، بينما تعود بطولة فولفو الصينية المفتوحة من 2 إلى 5 مايو، إلى جدول الجولة للمرة الأولى منذ عام 2019.

وهناك أيضاً تغييرات في التواريخ لثلاث بطولات حالية هي الدنمارك للجولف التي تنتقل إلى 22 إلى 25 أغسطس، وبيتفريد البريطانية ماسترز بضيافة السير نيك فالدو من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر، وأبوظبي من 7 إلى 10 نوفمبر.

وينتقل تحدي نيدبانك للجولف بضيافة جاري بلاير إلى ديسمبر ليكون أحد الأحداث الافتتاحية في جدول الجولة لعام 2025.

وقال كيث بيلي الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد: «يشهد موسم 2024 اجتماع اللاعبين للتنافس عبر جدول عالمي، مع فرص ومكافآت أكبر من أي وقت مضى، وتضمن التحسينات العديدة الجديدة والأصلية التي أدخلناها، الدراما والإثارة لمشجعينا والقنوات الناقلة وجميع أصحاب المصلحة لدينا طوال الموسم بأكمله».