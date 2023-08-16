«الملك» يتجاوز «حمى البداية» بـ «الخطة البديلة»

رضا سليم (الشارقة)



تخطى الشارقة «حمى البداية» للموسم الجديد، وحقق مكاسب عدة، من الفوز على باشوندارا البنجلاديشي، في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا، ليقفز إلى «مرحلة الملحق» أمام تراكتور الإيراني، على استاد ياديجار في تبريز، في «الملحق الفاصل» لـ «غرب آسيا»، والمؤهل إلى دوري المجموعات للمسابقة القارية، يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص الروماني كوزمين مدرب «الملك» على التعامل مع المباراة بـ «حكمة»، من خلال الفوز بأية نتيجة، مع الحفاظ على لاعبيه، خاصة أنه يلعب 3 مباريات خلال أسبوع، منها المباراة الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام اتحاد كلباء، وهو السر في عدم الدفع بكل اللاعبين الأساسيين، ولعب بخطة بديلة، حيث غاب عن مشهد البداية، اليوناني كوستاس مانولاس، والوجه الجديد فراس بالعربي، المنتقل من عجمان إلى الشارقة، وماركوس ميلوني، وغيرهم من الأساسيين، والذين يظهرون للمرة الأولى أمام «النمور».

واكتفى المدرب بتحقيق الهدف، وتخطي عقبة الفريق البنجلاديشي، بعدما اطمأن للنتيجة، بالهدف الأول الذي أحرزه لوان بيريرا، مع نهاية الشوط الأول، وكان الهدف الثاني الذي سجله اللاعب نفسه في الدقيقة 71، وراء حالة الرضا من المدرب، بعدم الدفع بكل الأوراق في «ضربة البداية».

وأكد كوزمين أن «الملك» قدم مباراة جيدة في افتتاح الموسم، وكان من المفترض أن يسجل عدداً أكبر من الأهداف، مقارنة بالفرص التي أتيحت للاعبين، ودائماً ما تكون البدايات صعبة، ولا يزال الفريق بحاجة إلى مباريات أكثر للدخول في أجواء المنافسة.

وقال: حرصنا على منح عدد من اللاعبين راحة، وعدم إشراكهم في المباراة بسبب الدوري، والمباراة الثانية في «الملحق»، والأهم أننا حققنا هدفنا من المباراة بالفوز والتأهل إلى مرحلة جديدة.

وأضاف أن مباراة اتحاد كلباء في الدوري ستكون اختباراً جيداً للاعبين، قبل العودة مجدداً للعب في دوري أبطال آسيا، ونحاول أن ندفع بكل اللاعبين، من أجل تجهيزهم فنياً وبدنياً، خاصة أن الفريق يلعب 3 مباريات خلال أسبوع، وفي بداية الموسم، وهذه أمور صعبة، ولكننا اعتدنا عليها، ودائماً ما نتأقلم معها طبقاً لبرنامج المباريات.

وأعرب لوان بيريرا لاعب الشارقة ورجل المباراة عن سعادته بالفوز، والعبور إلى مرحلة جديدة من دوري أبطال آسيا، وقال: كنا نتوقع أن تكون المباراة صعبة، كونها في بداية الموسم، وأول مباراة لفريقنا وهي بنظام خروج المغلوب، والأهم أننا نجحنا في الفوز، والحصول على بطاقة التأهل، ونتمنى استمرار النتائج الإيجابية.