ألكاراس.. «حفل الخمسين» في «يوم المطر»



سينسيناتي (أ ف ب)

حقق الإسباني كارلوس ألكاراس «الفوز الـ 50» هذا العام في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز، بفوزه على الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و4-6 و6-3 في الدور الثاني.

ويأمل ألكاراس، المصنف أول عالمياً، في تحقيق لقبه السابع هذا العام، ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

واحتاج الإسباني إلى 3 ساعات، للتغلب على منافسه المصنف 55 عالمياً، بعدما توقفت المباراة بسبب الأمطار، حيث استهل المجموعة الثالثة بكسر إرسال تومسون، قبل أن يفوز بشوطين نظيفين، ويحسم المباراة لمصلحته.

قال ألكاراس: «لم يسبق لي أن واجهته، ولم يكن من السهل أن تبدأ المباراة، ثم تتوقف، ثم انتظار توقف المطر».

وتابع ابن الـ 20 عاماً: «لعب بقوة ويسعدني تجاوزه، لقد كان يوماً طويلاً، من أجل اللعب، ثم هطول الأمطار في المجموعة الأولى».

وأضاف ألكاراس الذي خاض مباراة ماراثونية: «كان عليّ أن أقدم أفضل مستوياتي في النهاية، وآمل في أن تتحسن الظروف في الجولة المقبلة».

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز الفنلندي إميل روسوفيوري على الروسي أندري روبليف السابع بصعوبة 7-6 و5-7 و7-6، والفرنسي أدريان مانارينو على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-4.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، قلب المخضرم الفرنسي جايل مونفيس تأخره بمجموعة أمام البريطاني كاميرون نوري الثالث عشر إلى فوز 3-6 و6-4 و6-3.

ولم يحتج الإيطالي لورنتسو موزيتي، لبذل الكثير من الجهود للفوز على البريطاني الآخر دانيال إيفانز 6-4 و6-3، على غرار الألماني ألكسندر زفيريف الذي تخلص من البلغاري جريجور ديميتروف 6-2 و6-2.

وتُوج زفيريف المصنف 16 باللقب في سينسيناتي في مشاركته الأخيرة عام 2021، في حين أحرز ديميتروف اللقب عام 2017.

وانضم إلى زفيريف في الدور الثاني السويسري ستانيلاس فافرينكا، الفائز بثلاث بطولات جراند سلام، بتغلبه بصعوبة على الأميركي براندون ناكاشيما 6-3 و6-7 (5-7) و6-3.

كما فاز الكرواتي بورنا تشوريتش على الأميركي سيباستيان كوردا 7-6 و6-4، والفرنسي أوجو أومبير على مواطنه أرثور فيس 6-4 و3-6 و6-2.

وانسحب البريطاني أندي موراي لعدم مثوله للشفاء من إصابة في بطنه تعرض لها في دورة تورونتو الأسبوع الماضي.