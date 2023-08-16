«المانشافت» يوقف المفاوضات مع خضيرة



برلين (د ب أ)



توقف بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن مفاوضاته مع نجم كرة القدم الدولي السابق سامي خضيرة، بشأن خلافة رودي فولر في منصب مدير المنتخب الألماني، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وأوضحت مجلة «شبورت بيلد» الألمانية الرياضية أن مفاوضات نيوندورف مع خضيرة «36 عاماً» توقفت لعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن الراتب، وكذلك بشأن عقود الترويج الخاصة بخضيرة، الفائز مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكان أوليفر بيرهوف ترك هذا المنصب، بعد الخروج المبكر للمنتخب الألماني، من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث ودع المنتخب الألماني المونديال من الدور الأول «دور المجموعات» للنسخة الثانية على التوالي.

وتولى نجم كرة القدم الألماني الشهير السابق فولر المسؤولية بشكل مؤقت، على أن يظل في المنصب حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا.

وأكد خضيرة في مطلع أغسطس الحالي وجود مفاوضات مع الاتحاد الألماني للعبة بشأن خلافة فولر في المنصب.

وصرح خضيرة لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، قائلاً: «ليس سراً أننا تحدثنا سوياً أكثر من مرة، ولكننا لم نتوصل لاتفاق حتى الآن»، وكان خضيرة عمل حديثاً مستشاراً لناديه السابق شتوتجارت.