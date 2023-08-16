الخميس 17 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

خورفكان يضم عمر سعيد

خورفكان يضم عمر سعيد
16 أغسطس 2023 13:04

فيصل النقبي (خورفكان) 

أخبار ذات صلة
الوصل يوقع اتفاقية صحية لرعاية اللاعبين
شرطة دبي تطلق مبادرة «التزامكم سعادة»


تعاقدت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم مع عمر سعيد «24 عاماً»، قادماً من العين، في صفقة مهمة لتدعيم وسط «النسور» في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم. 
وسبق للاعب الدفاع عن ألوان حتا والعين، وسيكون من العناصر الشابة التي يستعين بها عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق في المباريات المقبلة.
من جانب آخر، تسارع إدارة «النسور» الزمن انتهاء ملف الأجانب بالتعاقد مع اللاعب الخامس، قبل اللقاء الافتتاحي بالدوري، وتضم قائمة الفريق أربعة أجانب الآن، هم التونسي سيف الدين الخاوي، والثلاثي البرازيلي لورينسي وتياجو وبيدرو كاسترو.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
العين
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«ياباني» يقترب من ليفربول
الرياضي
«ياباني» يقترب من ليفربول
اليوم 20:25
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
الرياضي
الجزيرة يخسر أمام مضر في «عربية اليد»
اليوم 20:12
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
الإمارات
الرئيس المعين لـ COP28 يشارك في "المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة"
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©