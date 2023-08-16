خورفكان يضم عمر سعيد

فيصل النقبي (خورفكان)



تعاقدت إدارة شركة خورفكان لكرة القدم مع عمر سعيد «24 عاماً»، قادماً من العين، في صفقة مهمة لتدعيم وسط «النسور» في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم.

وسبق للاعب الدفاع عن ألوان حتا والعين، وسيكون من العناصر الشابة التي يستعين بها عبدالعزيز العنبري مدرب الفريق في المباريات المقبلة.

من جانب آخر، تسارع إدارة «النسور» الزمن انتهاء ملف الأجانب بالتعاقد مع اللاعب الخامس، قبل اللقاء الافتتاحي بالدوري، وتضم قائمة الفريق أربعة أجانب الآن، هم التونسي سيف الدين الخاوي، والثلاثي البرازيلي لورينسي وتياجو وبيدرو كاسترو.