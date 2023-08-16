المنتخب الأميركي لكرة السلة يتدرب في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



استكمل المنتخب الوطني الأميركي لكرة السلة أول تدريب له في أبوظبي قبيل انطلاق المباريات الاستعدادية في إطار الأسبوع الدولي لكرة السلة، الذي يفتتح يوم الخميس في صالة الاتحاد أرينا، وتنطلق المنافسات بمباراة تجمع المنتخبين اللبناني والمصري، بينما يستهل المنتخب الأميركي مشواره في البطولة في اليوم التالي أمام اليونان.

واستهل المنتخب الأميركي أول حصصه التدريبية في ملعب جامعة نيويورك أبوظبي بعد وصوله من ملقا في إسبانيا في وقت متأخر من الليلة الماضية، حيث شمل التدريب مجموعة متنوعة من التمرينات على تسديد ورمي الكرات على مدار ساعتين. وتعليقاً على مستوى اللياقة البدنية للاعبيه، قال ستيف كير، مدرب المنتخب: «اقتصر تدريبنا على بعض التمارين الخفيفة إلى حين التأقلم مع فارق التوقيت وأجواء المنطقة».

وأضاف كير، الفائز بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تسع مرات: «بذلنا جهوداً كبيرة خلال المباريات الودية مؤخراً في تحسين المهارات الهجومية والدفاعية، ونود اختبارها واستثمار الدروس المستفادة، لذا علينا الآن تنفيذ هذه الخطط على أكمل وجه استعداداً لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال».

وتسلط استضافة دولة الإمارات للأسبوع الدولي لكرة السلة، إلى جانب عودة مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2023، المقدمة من شركة القابضة، الضوء على الشراكة القوية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية. وإلى جانب ذلك، يؤكد تنظيم الفعاليات العالمية البارزة في العاصمة الإماراتية مدى التزام الإمارة بالرياضة والترفيه، بهدف تعزيز الاهتمام بالقطاعين وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة مفضلة للسياحة.

وأعرب المنتخب الأميركي، الذي سيواجه المنتخبين اليوناني والألماني في الإمارات، عن حماسته حيال الظهور الأول في الدولة، والذي يأتي استكمالاً للمعسكر التحضيري الذي بدأه بمباراة ودية ضد بورتوريكو في لاس فيجاس، قبل السفر إلى ملقا لخوض مباراتين أمام سلوفينيا وإسبانيا.

وينطلق المنتخب الأميركي بعد اختتام زيارته لأبوظبي نحو شرق آسيا لخوض منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة للرجال. وفي هذا السياق، قال براندون إنجرام، مهاجم فريق فينيكس، والذي استدعي للمنتخب الأميركي لكرة السلة لأول مرة في عام 2020: «يتيح تنظيم مباريات كرة السلة في دولة الإمارات للجمهور أجواء حماسية تجمع عشاق الرياضة تحت سقف واحد. ويؤكد خوضنا للمباريات هنا في المنطقة العلاقة الوثيقة بين لاعبي ومشجعي كرة السلة أينما كانوا».

ومن جانبه، قال جرانت هيل، المدير الإداري للمنتخب الأميركي لكرة السلة: «تسعدنا زيارة أبوظبي دوماً. وسنحت لي الفرصة بالتواجد هنا العام الماضي خلال مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وتفاجأت بمدى حب الناس لكرة السلة. وبصفتي ممثلاً للرابطة والمنتخب الأميركي كرة السلة، أؤكد حماسنا لمساعي تطوير اللعبة في المنطقة. وأعتقد أنّ تنظيم دولة الإمارات لهذه المباريات الودية في المنطقة أمر مذهل، يفسح المجال أمام لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والمنتخب الأميركي لكرة السلة للمشاركة في المزيد من الفعاليات الرياضية والاستمتاع بثقافة أبوظبي ومعالمها».

وأكد كير هذا الكلام، كاشفاً عن التخطيط لجولة تشمل بعضاً من أبرز الوجهات في الإمارة بعد انتهاء البطولة، حيث قال: «إنّها زيارتي الأولى إلى أبوظبي، وسيكون لدينا متسع من الوقت بعد مباراتنا الأخيرة لاصطحاب الفريق في جولة إلى جامع الشيخ زايد الكبير، الذي أتشوق لزيارته».