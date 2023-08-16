سان جيرمان ومبابي.. «التقارب الغامض»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



بعد مرور ثلاثة أيام على عودة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى التدريبات الجماعية للفريق، تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي المدير الفني، انهالت التساؤلات مثل المطر، بشأن «كواليس» هذا القرار، والتغير المفاجئ في الموقف، والذي أثار دهشة المراقبين، خاصة بعد الكثير من مظاهر «اختبار القوى» بين إدارة النادي واللاعب.

وذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت في تقرير لها من العاصمة الفرنسية، نقلاً عن مصادر وثيقة الصلة بإدارة سان جيرمان، أن البداية كانت في مركز تدريب «بوسي»، عندما التقى ناصر الخليفي رئيس النادي ومبابي، وقرر الأول إعادة «فتى بوندي المدلل» إلى التدريبات الجماعية.

وتساءلت الشبكة: ما هي أسباب ذلك على وجه التحديد؟ وما الذي «غير» موقف الخليفي الذي كان يردد دائماً، أن النادي على أستعداد لترك بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2018»، على «دكة البدلاء»، أو في المدرجات، إذا لم يوافق على تمديد عقده؟

ولم تجد الشبكة إجابة مقنعة على هذا التساؤل، ما يضفي المزيد من الغموض على الوضع كله.

وفي غمرة الحماس بهذا «التقارب» بين النادي ومبابي، دفع بعض الأصوات وثيقة الصلة بالنادي إلى القول إن الهداف التاريخي لسان جيرمان فتح الطريق أمام تمديد عقده.

غير أن المعسكر الآخر الممثل للاعب، لم يؤكد شيئاً من هذا الكلام، بل أوضح المقربون من مبابي أنه ليس وارداً على الإطلاق أن يوافق اللاعب على التجديد، وبالتالي فإن التعارض بين وجهتي النظر، فيما يتعلق بدوافع إعادة مبابي إلى التدريبات الجماعية، تمهيداً لمشاركته مع الفريق في المباريات الرسمية، يضفي المزيد من الغموض على نوع «الصفقة» التي تمت بين الخليفي ومبابي.

وقالت الشبكة: يتردد داخل النادي حالياً، أنه سيتم البحث عن اتفاق يرضي الطرفين، بحيث لا يخرج أي منهما خاسراً، مع التزام من جانب مبابي بعدم الإضرار بسان جيرمان، ما يعني ألا يخسر النادي مالياً، حتى لو قرر مبابي عدم تمديد عقده مطلقاً.

وأضافت مونت كارلو سبورت: هنا عدة طرق للتوصل إلى ذلك، وإن كان الهدف الرئيسي لـ «الباريسي»، هو إقناع أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بتمديد عقده.

وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هناك نوعاً من الغموض فيما يتعلق بما وعد به مبابي، فإن إدارة النادي ترى أن المناقشات بين الطرفين تدور من الآن وصاعداً في إطار «مناخ جيد جداً».

ويبقى السؤال: هل يكفي كل ذلك لتمديد عقد «وصيف» بطل العالم في المونديال الأخير 2022؟، وأجابت الشبكة: قادم الأحداث يكشف عن ذلك.