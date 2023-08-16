الأندية تهرب من راموس!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الراتب الكبير الذي يطلبه قلب الدفاع الإسباني سيرجيو راموس، وراء البقاء حتى الآن من دون نادٍ، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والتي تنتهي 31 أغسطس الجاري.

ويُعتبر راموس حراً، منذ أن انتهى عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وحاول بعدها العودة إلى ناديه الأول إشبيلية، إلا أن فيكتور أورتا المدير الرياضي للفريق استبعد هذا الاحتمال تماماً.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن أميركا المكسيكي سعى للحصول على خدمات «الماتادور»، ولكنه تراجع بعد فترة قصيرة من المفاوضات مع وكيل اللاعب، وهو شقيقه في الوقت نفسه، بسبب مطالب راموس المادية الكبيرة فيما يتعلق بالراتب، والتي تتجاوز إمكانات النادي.

وقال سانتياغو بانوس رئيس النادي المكسيكي: التقيت شقيق راموس، وتحدثنا معاً، ولكن ما طلبه راتباً لا يتناسب مع المعمول به في المكسيك.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن راموس قرر على ما يبدو منح نفسه مهلة للتفكير بالنسبة لمستقبله، وإن كان مستهدفاً من بعض الأندية السعودية، وأندية الدوري الأميركي، وأيضاً بوكا جونيورز.

أما صحيفة ريليفو فقالت إن راموس أمامه فرصة للعب في دوري الأبطال الأوروبي، إذا ما وافق على عرض جلطة سراي التركي الذي يشارك في البطولة.

غير أن صحيفة ماناتيك التركية أكدت أن النادي اقترح عليه عرضاً لعامين براتب 5.5 مليون يورو سنوياً، مع ميزة اللعب في «الأبطال»، إلى جانب نجوم عالميين آخرين، مثل الإيطالي ماورو إيكاردي، والإيفواري ويلفريد زاها.

ورد راموس أنه يقبل العرض إذا لم يتلق عرضاً مغرياً من أحد الأندية السعودية خلال الأيام القادمة.

وتستبعد مصادر صحفية عديدة إمكانية أن يعثر راموس على طلبه فيما يتعلق بالراتب، خاصة بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها في آخر مواسمه مع ريال مدريد، وأيضاً في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، حيث لم يلعب إلا 45 مرة في العام الماضي، وإن كان يرى نفسه ما زال قادراً على فرض نفسه على أعلى مستوى احترافي، وهو ما أكدته إذاعة كادينا كوبي التي قالت إن الحالة البدنية والفنية لراموس حالياً تؤهله بالفعل للعب على أعلى مستوى احترافي، وسيكون أمراً مفاجئاً إذا لم يعثر خلال الأيام القادمة على عرض مناسب.