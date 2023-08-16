«الجودو» جاهز لـ«تحدي زغرب»



أبوظبي (الاتحاد)



تُجرى غداً «الخميس»، عبر تقنية الفيديو، قرعة بطولة زغرب جراند برى «الجائزة الكبرى» للجودو، التي تنطلق يوم الجمعة، وتستمر إلى 20 أغسطس الحالي، بإشراف الاتحاد الدول، بمشاركة 561 لاعباً ولاعبة يمثلون 88 دولة، بعد إغلاق باب التسجيل، من بينها 8 منتخبات عربية، هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، والمغرب، والعراق، ولبنان، والجزائر. ويشارك منتخبنا باللاعبة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، واللاعب جريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، حيث يحرص اتحاد الجودو على وجوده في بطولات الاتحاد الدولي الكبرى، للمحافظة على حظوظه، وحصد المزيد من نقاط التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

واختتم منتخبنا معسكره التحضيري الدولي في جورجيا، عقب مشاركته في بطولة ماستر بودابست، واستأنف التدريب فور وصوله، بإشراف المدرب فيكتور استعداداً لـ «تحدي زغرب»، الذي يضم أبرز منتخبات العالم للجودو، ويأمل منتخبنا في مواصلة صدارته للمنتخبات العربية، اقتراباً من أولمبياد باريس، في مشاركته الرابعة على التوالي، عقب الظهور الإيجابي في «أولمبياد لندن»، وأولمبياد «ريو دي جانيرو» وأولمبياد «بكين».

وتبدأ مراسم بطولة زغرب عقب مؤتمر القرعة، بعملية الميزان للمشاركين في الوزن الخفيف، والذي يشهد مشاركة باتسو التان في وزن تحت 57 كجم، فيما يقام الوزن الثقيل للرجال بمشاركة جريجوري في وزن تحت 90 كجم في ختام البطولة.