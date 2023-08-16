«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار



لندن (رويترز)

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن تشيلسي الإنجليزي توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط البلجيكي روميو لافيا من ساوثهامبتون.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إلى أن تشيلسي سيدفع 53 مليون جنيه إسترليني «67.32 مليون دولار» للتعاقد مع اللاعب البالغ «19 عاماً».

وانضم روميولافيا إلى مانشستر سيتي في 2020، لكنه خاض مباراتين فقط مع الفريق، قبل انتقاله إلى ساوثهامبتون في يوليو 2022 مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني.

وخاض لاعب الوسط المدافع 34 مباراة مع ساوثهامبتون بجميع المسابقات، وأحرز هدفاً واحداً، ولكن الفريق هبط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.