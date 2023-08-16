«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدي المهاجم الفرنسي الشاب إيلي واهي «20 عاماً» مهاجم مونبلييه اهتماماً ملحوظاً بالمشروع الرياضي لتشيلسي الذي قدم عرضاً لناديه قبل أسابيع بـ «30 مليون يورو، شاملة المكافآت والإضافات الأخرى»، ولكنه قوبل بالرفض من جانب النادي الفرنسي.

ويسعى «واهي» للتعرف بصورة أكبر على الدور الذي يمكن أن يلعبه، في حالة انتقاله إلى «البلوز»، وأكثر ما يخشاه إلا يلعب أساسياً، ويظل صديقاً لـ «دكة البدلاء».

وتلقى ناديه عرضين آخرين الأول من آينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يتوقع رحيل نجمه وهدافه الفرنسي راندل كولو مواني، لأنه مطلوب بشدة في أكثر من نادٍ أوروبي كبير، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان.

ولهذا يرغب فرانكفورت في إيجاد بديل سريع له، ويعرض على مونبلييه 32 مليون يورو شاملة الإضافات الأخرى، مقابل انتقال «واهي» إليه.

وفي إنجلترا يبدي وستهام يونايتد اهتماماً مماثلاً بهذا المهاجم الشاب الذي يلقبونه بـ «جوهرة مونبلييه»، والذي سجل 19هدفاً في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، ويقترح «الهامرز» على ناديه 35 مليون يورو مقابل الحصول على خدماته.

وإذا كان عرض وستهام هو الأعلى، ويمثل مصلحة أكبر للنادي، فإن العبرة في نهاية المطاف، باختيار اللاعب الذي يولي اهتماماً أكبر للمشروع الرياضي لتشيلسي الإنجليزي.

ولم يستقر مونبلييه حتى الآن على تحديد المبلغ الذي يقبله نظير إتمام الصفقة، وينتظر من تشيلسي تقديم عرض جديد يمكن قبوله، وإلا أنه يصرف النظر عن عرض اللاعب للبيع هذا الصيف، ليكمل معه موسم 2023-2024.

ويمتد عقد إيلي واهي، المولود في 2 يناير2003، مع مونبلييه حتى «صيف 2025»، ومن بداية الموسم الماضي، وهو يحظى باهتمام العديد من الأندية داخل فرنسا وخارجها، بينها على سبيل المثال، موناكو وليون وأرسنال وإيه سي ميلان، وسبق لإيلي واهي أن اختير ضمن أفضل 50 لاعباً تحت 19 سنة مرشحين الجائزة المقدمة من موقع جول العالمي.