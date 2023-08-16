أُنس جابر بطلة «صحوة مذهلة»



واشنطن (رويترز)

قلبت الأميركية سلون ستيفنز تأخرها إلى فوز على كارلين جارسيا حاملة اللقب 4-6 و6-4 و6-4، لتبلغ الدور الثالث ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، فيما انتفضت أُنس جابر بشكل مذهل، لتواصل مشوارها في البطولة.

وظهرت السعادة على وجه ستيفنز، عندما سددت ضربة مباشرة مثالية في فرصة حسم المباراة، حيث تسعى اللاعبة الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة 2017 للاستعداد قبل إقامة آخر بطولة من البطولات الأربع الكبرى هذا العام نهاية الشهر الحالي.

وقالت ستيفنز في مقابلة بعد المباراة: «أشكركم، الأجواء كانت رائعة وممتعة، أشعر أنني قدمت أداءً جيداً، وحافظت على مستواي، لكن حقاً لا يوجد ما هو أفضل من اللعب في أميركا أمام جماهير أميركية، جماهير رائعة وأجواء مذهلة».

انتفضت أُنس جابر بشكل مذهل، لتفوز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-3 و6-7 و7-6.

وتعافت اللاعبة التونسية المصنفة الخامسة عالمياً، والتي خاضت أول مباراة لها منذ الخسارة في نهائي ويمبلدون، من تأخرها 5-2 في المجموعة الأخيرة لتنتزع الفوز.

وقدمت كالينينا، التي ودعت بطولتي كندا المفتوحة وواشنطن مبكراً، أداءً قوياً لتكسر إرسال أُنس في المحاولة الرابعة وتمتد المجموعة الثانية إلى شوط فاصل.

لكن إرسال اللاعبة الأوكرانية خذلها، حيث ارتكبت ستة أخطاء مزدوجة في المجموعة الحاسمة.على الجانب الآخر، واصلت أُنس تسديد الكرات بنجاح لتصل المجموعة إلى الشوط الفاصل وتحسم الفوز بضربة خلفية ناجحة.

وقالت أُنس التي عبرت إلى الدور الثالث: «من الجيد معرفة طريقي، ومتى يمكنني الضغط، كانت مباراة صعبة، لم أصدق أنه يمكنني الفوز بهذه المباراة، شعرت بخيبة أمل في المجموعة الثالثة، لكني سعيدة بالاستمرار.