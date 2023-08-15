طرح تذاكر جائزة أبوظبي الكبرى للدراجات النارية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن منظمو جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية عن طرح تذاكر الحدث المرتقب، حيث تستضيف أبوظبي الجولة قبل الختامية من منافسات البطولة العالمية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية.

وتنظم منافسات الحدث المرتقب على مدار يومي السبت والأحد 4 و5 نوفمبر المقبل في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس، حيث يخوض 40 دراجاً من أفضل متسابقي السوبر كروس عالمياً المنافسات المشوقة ضمن فئتي WSX وSX24، بالإضافة إلى حضور نخبة من الدراجين الناشئين في دولة الإمارات للمشاركة في مسابقة حصرية تقدم لهم فرصة غير مسبوقة لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم أمام جمهور البطولة، في عطلة أسبوع حافلة بالمتعة والحماس خلال أول حدث في المنطقة لسباقات السوبر الكروس.

وتعد جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية، إضافة جديدة ومميزة على روزنامة الأحداث الرياضية والترفيهية في جزيرة ياس لموسم 2023، ووجهة مثالية للعائلات من مختلف الأعمار، وتستهل موسم رياضة السباقات المشوق في أبوظبي، الذي تتضمن فعالياته النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، التي تستضيف حلبة مرسى ياس فعالياته من 23 إلى 26 نوفمبر. وبهذه المناسبة، علّق آدم بايلي، الرئيس التنفيذي لشركة إس إكس جلوبال، المالكة للحقوق التجارية والتنظيمية لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية: «متحمسون للإعلان عن طرح تذاكر أول حدث ننظمه في المنطقة، ونتطلع قدماً لانطلاق الفعاليات المرتقبة، بمشاركة أفضل متسابقي السوبر كروس في العالم في منافسات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية». وتابع: «نتطلع بشوق لاستقبال مشجعي رياضة الدراجات النارية من مختلف أنحاء المنطقة، لنمتعهم بأجواء بطولة سوبر كروس الحافلة بالحماس والتشويق، بالإضافة إلى الفعاليات والأجواء العائلية التي يتميز بها الحدث. كان تقديم بطولة سوبر كروس إلى المنطقة أحد أولوياتنا، ونحن سعداء بهذه الفرصة المميزة لاستعراض هذا الحدث الفريد من نوعه في المنطقة إلى الجمهور».

وينضم الحدث العالمي إلى مجموعة متميزة من كبرى الأحداث والفعاليات الرياضية والترفيهية العالمية التي تستضيفها جزيرة ياس خلال الأشهر القادمة، بما في ذلك UFC 294، ومباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2023، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا-1، بما يؤكد مكانة جزيرة ياس وأبوظبي باعتبارها من أهم الوجهات السياحية والرياضية والترفيهية عالمياً.

كما قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة «إثارة»: «يرسخ إدراج منافسات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس للدراجات النارية على أجندتنا الحافلة بالأحداث العالمية خلال الأشهر القادمة الإرث والمكانة التي باتت جزيرة ياس تتمتع بهما باعتبارها وجهة رائدة لأهم اللحظات والمناسبات الرياضية العالمية».