إدارة كلباء تدعم «النمور» وتوفر احتياجات الجمهور

كلباء (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم اجتماعاً مهماً في مقر النادي، وذلك لدعم الفريق الأول قبل انطلاق «دوري أدنوك للمحترفين»، الذي سيفتتح خلاله «النمور» مشواره بمواجهة الشارقة يوم الجمعة المقبل.

وناقش الاجتماع كافة الأمور المتعلقة بالفريق، وتقديم الدعم للمدرب فرهاد مجيدي وفريق عمله، والاطلاع على نتائج المعسكر الخارجي، والمباريات الودية التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية. وأكد محمد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، جاهزية «النمور» للموسم، خاصة بعد اكتمال عقد الأجانب والتعاقد مع عدد من اللاعبين الذين يشكلون إضافة حقيقية للفريق في الدوري، موجهاً الدعوة لجماهير النادي لمساندة الفريق خلال الموسم. ووعد اليماحي بتوفير كل احتياجات الجماهير لهذه المهمة لتحقيق أهداف وتطلعات «النمور» في مسابقات هذا العام.