الأربعاء 16 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

وفاة عامل في موقع بناء ملعب إيفرتون الجديد

وفاة عامل في موقع بناء ملعب إيفرتون الجديد
16 أغسطس 2023 00:52

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
صلاح يخطف نجومية «يوم الصدمات» بالصحافة الأوروبية!
التعادل يفرض نفسه على «قمة» تشيلسي وليفربول

لقي عامل، يبلغ من العمر 26 عاماً، مصرعه خلال أعمال البناء في الاستاد الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، شمال غرب إنجلترا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أمس، أن شرطة «ميرسيسايد» أكدت أن رجلاً مصاباً توفي في المستشفى «عقب حادث» في ملعب «براملي مور دوك» في ليفربول، بعد ظهر الاثنين.
وذكرت الشرطة أنه تم إبلاغ أقاربه بالوفاة، وأن هناك تحقيقاً جارياً، وذكر إيفرتون في تغريدة أن كل من في النادي يشعرون «بالحزن الشديد» بسبب نبأ وفاة عامل، عقب حادث وقع في موقع البناء.
وذكر النادي: «تعازي كل شخص مرتبط بإيفرتون مع عائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت المحزن».

إيفرتون
ليفربول
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
الرياضي
«روميو الصغير» بـ 67 مليون دولار
اليوم 12:15
الأندية تهرب من راموس!
الرياضي
الأندية تهرب من راموس!
اليوم 12:11
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
الرياضي
«جوهرة مونبلييه» يريد «البلوز»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©