وفاة عامل في موقع بناء ملعب إيفرتون الجديد

لندن (د ب أ)

لقي عامل، يبلغ من العمر 26 عاماً، مصرعه خلال أعمال البناء في الاستاد الجديد لنادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، شمال غرب إنجلترا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أمس، أن شرطة «ميرسيسايد» أكدت أن رجلاً مصاباً توفي في المستشفى «عقب حادث» في ملعب «براملي مور دوك» في ليفربول، بعد ظهر الاثنين.

وذكرت الشرطة أنه تم إبلاغ أقاربه بالوفاة، وأن هناك تحقيقاً جارياً، وذكر إيفرتون في تغريدة أن كل من في النادي يشعرون «بالحزن الشديد» بسبب نبأ وفاة عامل، عقب حادث وقع في موقع البناء.

وذكر النادي: «تعازي كل شخص مرتبط بإيفرتون مع عائلته وأصدقائه وزملائه في هذا الوقت المحزن».