«الملك» إلى «الملحق الآسيوي» علي حساب باشوندارا

رضا سليم (الشارقة)

تأهل فريق الشارقة إلى الملحق الفاصل لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على ضيفه فريق باشوندارا كينجز البنجلاديشي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الشارقة، ضمن مباريات الدور التمهيدي للمسابقة القارية، سجل هدفي المباراة لوان بيريرا ويلتقي «الملك» الشرقاوي يوم الثلاثاء المقبل مع مضيفه تراكتور الإيراني على استاد ياديجار في تبريز، في الملحق الفاصل لغرب آسيا والمؤهل لدوري المجموعات من البطولة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بسبب تراجع فريق باشوندارا، واللجوء إلى الدفاع وغلق المساحات من هجوم «الملك»، رغم تحركات الكاسير، بيانيتش، كايو لوكاس، وأيضاً عثمان كمارا من الجبهة اليمني ولوان بيريرا الذي أهدر أول فرصة حقيقية على مرمى المنافس في الدقيقة 22، وبعدها تسديدة داخل المنطقة علت العارضة، ومن بعده رأسية كمارا فوق العارضة، ولم يكن هناك اختبار حقيقي لدفاع الملك الذي تقدم خلف المهاجمين ولم تكن هناك كرات خطرة على مرمى درويش محمد.

وحاول كوزمين، خلال فترة التوقف بعد 30 دقيقة، أن يعيد تمركز اللاعبين في المنطقة الأمامية، وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول، غير الفريق البنجلاديشي من طريقة لعبه ولجأ للهجوم، وأهدر روبينيو فرصة بعدما لعب رأسية من الركلة الركنية علت العارضة.

وتغيرت النتيجة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بالهدف الذي سجله لوان بيريرا من تمريرة بيانيتش السحرية على خط المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الملك بهدف دون رد.

وتغيرت النتيجة في الشوط الثاني، ويعود لوان بيريرا لهواية تسجيل الأهداف ويسجل الهدف الشخصي الثاني له من عرضية عبدالعزيز الكعبي يقابلها رأسية في المرمى في الدقيقة 71، لتنتهي المواجهة بفوز الشارقة بهدفي لوان بيريرا.