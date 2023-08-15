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الرياضي

«الفرسان» يتخطى الوحدات لمواجهة النصر السعودي

«الفرسان» يتخطى الوحدات لمواجهة النصر السعودي
15 أغسطس 2023 21:45

معتصم عبدالله (دبي)
تخطى شباب الأهلي عقبة ضيفه الوحدات الأردني بالفوز 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد بدبي في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2023-2024، بحضور 3014 مشجعاً من جماهير الفريقين.
وسجل ثلاثية «أصحاب الأرض» الأوزبكي عزيز جانييف في الدقيقة 57، والمدافع البرازيلي رينان فيكتور 64، والإسرائيلي مؤنس دبور في الدقيقة 87، ليضمن «الفرسان» تأهله إلى الملحق الفاصل لغرب آسيا والمؤهل لدور المجموعات، في مواجهة مضيفه النصر السعودي بقيادة نجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، والمقررة الثلاثاء المقبل على ستاد «مرسول بارك» في العاصمة السعودية الرياض.
وغابت الأهداف خلال الشوط الأول للمباراة التي غابت فيها الفرص الحقيقية على مرميي الحارسين ماجد ناصر حامي عرين «الفرسان» وعبد الله الفاخوري حارس الوحدات، قبل أن ينجح شباب الأهلي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57 من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء نفذها الأوزبكي جانييف بنجاح من فوق الحائط البشري.
وعاد اللاعب نفسه ليرسل عرضية من ركلة ركنية حولها المدافع رينان فيكتور برأسه داخل مرمى الوحدات مضيفاً الهدف الثاني للفرسان في الدقيقة 64، وهو الهدف الأول في سجل المدافع البرازيلي المقيم في موسمه الثاني مع شباب الأهلي.
وعزز مؤنس دبور تقدم شباب الأهلي بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87 من تسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء، قبل خروجه مستبدلاً مقابل دخول الصربي لوكا ميليفويفيتش.

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